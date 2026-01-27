Dominicanos en NY entre los hispanos con menores arrestos por ICE

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. Los dominicanos residentes en este estado no figuran entre los hispanos con mayores detenciones por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE), agencia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Un informe, fruto de una alianza entre la New York Immigration Coalition y las profesoras Chloe East y Elizabeth Cox de la Universidad de Colorado, con datos del ICE sobre más de 252.000 detenciones en territorio estadounidense determinó que los ecuatorianos encabezan en NY, según el informe.

"Las comunidades latinas están siendo perseguidas en sus barrios y casas, a menudo independientemente de su historial delictivo", dijo el vicepresidente de política de NYIC, Mario Bruzzone.

En NYC hay más de 3 millones de inmigrantes, representando a una de las poblaciones nacidas en el extranjero más grandes y diversas en USA, lo que equivale a más de un tercio de sus residentes.

Históricamente, la ciudad ha sido un refugio y destino económico, impulsado principalmente por inmigración desde la RD, China, Jamaica, México y Ecuador, entre otros países. RD constituye el grupo más grande de inmigrantes (10.6%).

En NY, la nacionalidad más perseguida por ICE es la ecuatoriana (24,9 %); seguida por los mexicanos (9,9 %); guatemaltecos (8,4 %); hondureños (6 %) y colombianos (5,1 %). Losa dominicanos son los inmigrantes de mayor presencia en la Gran Manzana.

"Los inmigrantes del centro y el sur de América son el 25 % de la población inmigrante de NY", pero suponen el 64 % de los arrestos de ICE" en el estado, detalla el documento.

Además, señalan a los hombres hispanos como principales objetivos del ICE, ya que suponen el 89 % de detenciones, pese a que son la mitad de la población inmigrante en EE.UU. y menos de la mitad en NY.

El informe advierte también de que las noticias se centran en las detenciones en los tribunales, pero "la tendencia amplia son detenciones en la comunidad, que impulsó el incremento en redadas de ICE", y en este caso los más afectados son "hombres latinos sin historial delictivo".

“Estos arrestos se producen en casas privadas, lugares de trabajo y esquinas de las calles, a menudo sin conexión con una persona con historial criminal o con un caso legal en marcha", indican, lo que supone un giro respecto a la Administración de Joe Biden y se agrava en NY.