Apresan a dos hombres vinculados al ataque contra vehículo de funcionaria de Rafey Hombres

La Policía Nacional, a través de la División de Homicidios con asiento en Santiago, informó que fueron enviados a la justicia dos hombres vinculados al ataque armado perpetrado contra el vehículo de la subdirectora de Asistencia y Tratamiento del Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres, ocurrido en Santiago Oeste, hecho en el que falleció un chofer del transporte público.

Los imputados son Juan Carlos Bretón Verás, alias “El Deportado”, y José Alberto Jáquez, alias “Goliath”, quienes fueron sometidos en virtud de las órdenes judiciales Nos. 2026-AJ0003626 y 2026-AJ0003626-003, por los delitos de asociación de malhechores, homicidio voluntario y tentativa de homicidio.

El hecho ocurrió el 9 de enero de 2026, alrededor de las 6:10 de la tarde, en la avenida Tamboril, sector Monte Rico I, del distrito municipal Santiago Oeste (Cienfuegos), cuando Bretón Verás, señalado como autor material, realizó varios disparos con arma de fuego contra el vehículo de Laura Isabel Ricardo Núñez, subdirectora del CCR Rafey Hombres, quien resultó víctima de tentativa de homicidio.

Como consecuencia colateral del ataque, falleció Crescencio Nolasco Cruz Santana, chofer del transporte público, a causa de heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego.

Las investigaciones establecen que José Alberto Jáquez, alias “Goliath”, facilitó la motocicleta utilizada para la comisión del hecho, la cual fue ocupada por las autoridades como parte del proceso investigativo, señalándose su participación directa en la ejecución del crimen.

La Policía Nacional destacó que estos resultados son fruto de un trabajo técnico, arduo y continuo de investigación, iniciado desde el momento en que ocurrió el hecho.

Asimismo, recordó que, tal como fue informado previamente, Juan Carlos Bretón Verás se entregó de manera voluntaria en la ciudad de Santo Domingo, a través de un medio de comunicación, siendo recibido por la Dirección de Comunicaciones Estratégicas de la Policía Nacional, garantizándosele en todo momento el respeto a sus derechos fundamentales y al debido proceso.

Al ser depurados en los archivos policiales, Bretón Verás figura con varios antecedentes, incluyendo órdenes de arresto activas, registros por robo y una deportación desde los Estados Unidos tras cumplir condena por ese delito. En tanto, Jáquez, alias “Goliath”, registra antecedentes por asalto.

Los imputados fueron puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes, mientras las investigaciones continúan abiertas para identificar y someter a la justicia a otros posibles implicados.