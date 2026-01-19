Preocupación entre dominicanos en El Bronx tras recientes colapsos de edificios

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

NUEVA YORK.- Ante el derrumbe de un edificio el pasado fin de semana en la esquina de las avenidas Burnside y Walton, en El Bronx, dominicanos residentes en dicho condado mostraron preocupación por varios colapsos cercanos ocurridos en meses recientes.

El Departamento de Edificios (DOB) dijo que el inmueble estaba vacío y en proceso de demolición antes del colapso, pero tuvo varios problemas antes del desastre. No se reportaron víctimas ni heridos informaron las autoridades.

En El Bronx residen más de 500 mil connacionales, superando en su conjunto los que residen en Manhattan, Queens, Brooklyn y Staten Island.

En las áreas donde se han caído partes de los inmuebles habitados residían dominicanos, entre otras etnias.

A parte de este último desmoronamiento, también otros se han ido hacia abajo: El 12 de diciembre 2023 se cayó el inmueble residencial, ubicado en el 1915 Billingsley Terrace, casi con la avenida Tremont, de seis pisos y 47 apartamentos, con dos heridos y más de 100 desplazados.

Esto ocurrió a menos de una milla del derrumbe de Burnside con Walton. En junio de 2024, la fachada de un edificio comercial en Van Cortlandt Village se derrumbó sobre la acera.

Asimismo, por una explosión, una esquina del complejo residencial NYCHA Mitchel Houses, en el 205 de la avenida Alexander se fue hacia abajo. Es una torre de 20 pisos. No hubo víctimas ante el hecho ocurrido el 1 de octubre 2025.