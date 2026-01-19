JCE informa sobre servicios disponibles en centros comerciales el Día de la Altagracia

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Junta Central Electoral (JCE) informó que este miércoles 21 de enero de 2026 sus dependencias no estarán laborando, en conmemoración del Día de Nuestra Señora de la Altagracia, patrona del pueblo dominicano.

En un comunicado difundido a través de su cuenta oficial de X, la institución aclaró que algunas oficinas mantendrán servicios en horario especial de día feriado, de 10:00 a. m. a 2:00 p. m..

Dependencias que sí estarán abiertas:

• Oficialías del Estado Civil con bodas previamente programadas.

• Delegaciones de Oficialías del Estado Civil.

• Centros de Expedición de Actas y Cédulas ubicados en:

• Galería 360

• Occidental Mall

• Coral Mall

• Bella Vista Mall

• Ciudad Juan Bosch

• Plaza Central

• Megacentro

• Plaza Comercial San Juan

• Sambil

La JCE precisó que el jueves 22 de enero de 2026 se retomará el horario habitual en todas sus oficinas.