Donald Trump confirma explosión en muelle de Venezuela en operación antidroga

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este lunes que fuerzas estadounidenses atacaron y destruyeron una zona de atraque de embarcaciones en Venezuela, presuntamente utilizadas para el tráfico de drogas. El mandatario aseguró que se trata del primer ataque terrestre desde el inicio de su campaña militar contra el narcotráfico en América Latina.

Explosión en muelle

“Hubo una gran explosión en la zona de un muelle donde cargan las embarcaciones con drogas”, declaró Trump a periodistas. “Atacamos todas las embarcaciones y ahora atacamos la zona... y ya no existe”, añadió, sin precisar si la operación fue ejecutada por el ejército estadounidense o por la CIA.

El presidente indicó que el ataque ocurrió en la costa, aunque no ofreció detalles sobre la ubicación exacta ni sobre posibles víctimas.

La acción forma parte de la estrategia lanzada por Washington para combatir el tráfico de drogas desde América Latina hacia Estados Unidos. Trump ha insistido en que estas operaciones buscan desmantelar las redes de narcotráfico que operan en la región y reforzar la seguridad nacional