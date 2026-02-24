Presidente Luis Abinader pone en marcha la Línea 2C del Metro de Santo Domingo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El presidente de la República Luis Abinader encabezó la puesta en marcha la Línea 2C del Metro de Santo Domingo, obra que recorre una distancia de 7.3 kilómetros y que beneficiará a más de un millón de habitantes de los Alcarrizos y zonas aledañas de Santo Domingo Oeste, conectando 14 comunidades en áreas densamente pobladas.

El proyecto se compone de obra civil y electromecánicas, 5 estaciones, una vía marginal de 6.5 kilómetros paralela a la Autopista Duarte y un túnel de 940 metros.

Las estaciones que componen el proyecto son la Estación 1 Pedro Martínez ubicada en la autopista Duarte esquina avenida los Beisbolistas en Manoguayabo. La estación 2 Franklin Mieses Burgos situada en la autopista Duarte esquina avenida Monumental. La estación 3, 27 de Febrero localizada en el kilómetro 13 cerca de la Prolongación 27 de Febrero. La estación 4 Freddy Gastón Arce ubicada en el kilómetro 14 próximo al puente peatonal y la estación 5 Pablo Adón Guzmán situada en la entrada de Los Alcarrizos conectando con el teleférico.

Se estima que esta nueva alternativa de transporte público masivo contribuirá con la disminución de hasta en un 60% el gasto de transporte de los usuarios, además de mejorar la movilidad urbana y reduciendo la congestión en la autopista Duarte.

Asimismo, esta línea del Metro permitirá a los pasajeros un ahorro en tiempo de hasta dos horas diarias en el traslado de ida y vuelta en las horas pico, permitiendo a los ciudadanos conectar de manera más rápida con el centro de la ciudad.

El sistema tendrá la capacidad de transportar de 15,000 pasajeros por hora por sentido para un total de 150 mil pasajeros al día.

En esta primera etapa la línea estará operando de manera gratuita a partir de este miércoles 25 de febrero hasta Semana Santa en un horario especial de lunes a viernes en la mañana de 6 am hasta las 10 am, y en las tardes de 6pm hasta las 10 de la noche. Los sábados operará de 6 am hasta las 10 am y en las tardes a partir del mediodía hasta las 4 de la tarde. Los domingos y días feriados operará de 10 de la mañana hasta las 10 pm.

Con esta nueva línea la gestión del presidente Luis Abinader habrá duplicado la cobertura del transporte público masivo, adicionando 21 kilómetros en Santo Domingo con las líneas 2 y 3 del Teleférico de Santo Domingo, y la línea 1B del metro para un total de 21 kilómetros en Santo Domingo y 17 kilómetros en Santiago con la incorporación de la línea 1 del teleférico y la primera línea del monorriel. En total se habrán incorporado 38 kilómetros adicionales a los ya existente.

Esta nueva línea, así como las ya existentes del Metro de Santo Domingo, el Teleférico de Santo Domingo y los nuevos proyectos que componen el Sistema Integrado de Transporte de Santo Domingo (SIT Sto. Dgo.), serán gestionados por la Empresa Metropolitana de Transporte institución creada mediante decreto para dar cumplimiento con la aplicación de la Ley 63-17 de Movilidad, permitiendo segregar las actividades de operación y mantenimiento, de la construcción de obras de infraestructura.

Esto garantiza que la empresa se enfoque en una filosofia de calidad del servicio, bajo el cumplimiento de los indicadores de disponibilidad y los estadares internacionales que deben ser exigidos por el INTRANT como ente regulador y rector del sistema de movilidad.

Sobre el Sistema Integrado de Transporte (SIT)

El Sistema Integrado de Transporte de Santo Domingo (SIT Sto. Dgo.) es un modelo de movilidad urbana que articula diversos medios de transporte público como el metro, teleférico, autobuses, tranvías, bajo una misma planificación, tarifa unificada y tecnología.

Su objetivo principal es mejorar la eficiencia, rapidez y seguridad de los traslados de los usuarios reduciendo costos operativos y el impacto ambiental.

En esta etapa el SIT Sto. Dgo. comprende la integración física y tarifaria de diferentes modalidades de transporte masivos que incluyen los corredores urbanos de las avenidas Núñez de Cáceres, Winston Churchill, Charles de Gaulle, e Independencia, Teleférico de Santo Domingo Oeste.