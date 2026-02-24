Línea 2C del Metro: Preguntas y respuestas clave sobre la obra que conectará Los Alcarrizos

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Con la apertura de la Línea 2C del Metro de Santo Domingo que conectará con el municipio de Los Alcarrizos, muchos usuarios tienen muchas interrogantes sobre como funcionará está nueva Línea y que beneficios traerá a los ciudadanos de la zona.

La Empresa Metropolitana de Transporte (EMT) responderá a varias de las principales interrogantes sobre esta nueva obra.

¿La línea 2C del Metro de Santo Domingo Los Alcarrizos, que zonas abarcará?

La Línea 2C del Metro de Santo Domingo abarca 7.3 kilómetros desde la estación María Montez (km 9 de la Autopista Duarte) hasta la entrada de Los Alcarrizos. Conecta zonas clave de la Autopista Duarte, incluyendo el Café de Herrera y la Avenida Los Beisbolistas, con 5 estaciones conectando 14 comunidades.

Impacto geográfico: Beneficia áreas densamente pobladas entre el Kilómetro 9 y la entrada de Los Alcarrizos, mejorando el acceso hacia Santo Domingo Oeste y el Distrito Nacional.

¿A cuántos ciudadanos beneficiará esta obra?

La Línea 2C del Metro de Santo Domingo beneficiará a más de un millón de habitantes del municipio de Los Alcarrizos y zonas aledañas en Santo Domingo Oeste logrando incorporar a medio millón de nuevos usuarios al sistema integrado de transporte público.

¿Cuál es la inversión realizada por el Estado Dominicano en esta línea?

La inversión total del Estado Dominicano en la construcción de la Línea 2C del Metro de Santo Domingo se estima en aproximadamente USD 506 millones.

Inversión total aproximada: USD 506 millones.

Detalle por año:

2022: RD$7,039.35 millones.

2023: RD$10,295.30 millones.

2024: RD$7,844.71 millones.

Componentes: El proyecto incluye la obra civil y la fase electromecánica, con cinco nuevas estaciones.

Infraestructura: Incluye una vía marginal de 6.5 kilómetros paralela a la Autopista Duarte y un túnel de 940 metros para conectar con la estación

La obra ha sido destacada por el gobierno como una de las de mayor inversión en transporte por ferrocarril, con una mejora en la eficiencia de costos por kilómetro en comparación con gestiones anteriores.

¿Cuántas estaciones tiene esta línea?

Cuenta con cinco estaciones:

• Estación 1: Pedro Martínez (Km 9½). Ubicada en la Autopista Duarte esquina Av. Los Beisbolistas (Manoguayabo).

• Estación 2: Franklin Mieses Burgos, situada en la Autopista Duarte esquina Avenida Monumental.

• Estación 3: 27 de Febrero, localizada en el Km 13 de la Autopista Duarte, cerca de la prolongación 27 de Febrero.

• Estación 4: Freddy Gatón Arce, ubicada en el Km 14 de la Autopista Duarte, próximo al puente peatonal.

• Estación 5: Pablo Adón Guzmán situada en la entrada del municipio de Los Alcarrizos, conectando con el Teleférico.

¿Cuál es el ahorro económico que tendrán los usuarios al utilizar este medio de transporte?

Se estima una disminución de hasta un 60% en el gasto de transporte para los ciudadanos de Santo Domingo Oeste.

El sistema se integra con el teleférico y otros corredores de la OMSA, facilitando un transporte más económico y eficiente.

El proyecto busca mejorar la movilidad urbana, reduciendo la congestión en la autopista Duarte.

¿Cuál es el ahorro en tiempo?

La nueva línea le permitirá al usuario un ahorro de tiempo de hasta dos horas diarias en el traslado de ida y vuelta, en las horas pico, lo que representa una reducción aproximada del 60% en el tiempo de viaje en comparación con el transporte tradicional.

El tiempo de traslado desde Los Alcarrizos hasta el centro de la ciudad se reducirá drásticamente,.

Aliviará el tránsito en la Autopista Duarte, mejorando la movilidad urbana.

¿Qué tiempo tendrá que esperar la gente entre la llegada de un tren y otro?

4 minutos aproximadamente.

¿Cuál es la capacidad de los vagones de esta nueva línea?

A partir de agosto 2025, el Metro de Santo Domingo implementó trenes de seis vagones (en lugar de tres) en la Línea 1, elevando la capacidad operativa a 17,000 usuarios por hora y con proyección de alcanzar 22,000 para finales de año. Esta actualización duplica la capacidad por tren, reduciendo filas y tiempos de espera.

Configuración: Los nuevos trenes acoplados de seis vagones alcanzan los 120 metros de longitud.

Capacidad de la Línea: Se incrementó la capacidad de la Línea 1 de 14,000 a 22,000 pasajeros por hora.

Esta ampliación, que incluye 24 nuevos trenes (60 vagones en total), busca absorber la alta demanda diaria, especialmente en la Línea 1.

¿Qué cantidad de personas transportará el sistema?

¿Qué distancia cubre la línea 2C Los Alcarrizos entre sus estaciones?

Esta línea cubre una distancia de 7.3 kilómetros.

¿En qué tiempo se hace el recorrido entre las estaciones?

10 minutos aproximadamente.

En esta fase de prueba ¿cuál será el horario especial en el que operará esta línea?

En esta primera etapa, la Línea 2C del Metro operará en un horario especial:

• Lunes a viernes: en la mañana en horario de 6:00 a.m. a 10: a.m; y en las tardes de 6:00 p.m. a 10:00 pm.

• Sábados: de 6:00 am a 10:00 am, y en las tardes desde 12 del medio día a 4:00 pm de la tarde.

• Domingo y días feriados de 10:00 am en la mañana hasta las 8:00 pm de la noche.

¿En qué horario funcionará cuando la línea entre en operaciones comerciales?

El Metro de Santo Domingo opera actualmente con un horario extendido, abriendo

• Lunes a Viernes: 5:30 a.m. – 10:30 p.m.

• Sabados: 5:30 a.m. – 10:00 p.m.

• Domingos y Feriados: 6:00 a.m. – 10:00 p.m.

¿Cuánto costará el pasaje?

Los usuarios de esta nueva línea pagarán RD$35.00 siendo parte de la tarifa integrada, facilitando la posibilidad de hacer trasbordo a las demás líneas el Metro, a las líneas de Teleférico y los corredores de autobuses operados por FITMOVI.