Línea 2C Metro Los Alcarrizos: ¿Qué pasará si se va la luz?

El Sistema Integrado de Transporte para Santo Domingo (SIT-SD) explicó este martes que la Línea 2C del Metro de Santo Domingo cuenta con una Nave de Emergencia capaz de llevar a los pasajeros a la siguiente estación bajo condiciones seguras en caso de producirse un apagón.

El medio de transporte además cuenta con un sistema muy seguro, con instalaciones de alta calidad y personal mantenedor calificado.

¿Cuál es el ahorro económico que tendrán los usuarios al utilizar este medio de transporte?

Se estima una disminución de hasta un 60% en el gasto de transporte para los ciudadanos de Santo Domingo Oeste.

El sistema se integra con el teleférico y otros corredores de la OMSA, facilitando un transporte más económico y eficiente.

El proyecto busca mejorar la movilidad urbana, reduciendo la congestión en la autopista Duarte.

¿Cuál es el ahorro en tiempo?

La nueva línea le permitirá al usuario un ahorro de tiempo de hasta dos horas diarias en el traslado de ida y vuelta, en las horas pico, lo que representa una reducción aproximada del 60% en el tiempo de viaje en comparación con el transporte tradicional.

El tiempo de traslado desde Los Alcarrizos hasta el centro de la ciudad se reducirá drásticamente,.

Aliviará el tránsito en la Autopista Duarte, mejorando la movilidad urbana.

¿Cuál es su velocidad?

La Línea 2C del Metro de Santo Domingo está diseñada con características similares a la línea principal, anticipando velocidades máximas operativas de alrededor de 80 km/h, integrando tramos elevados y un túnel.

Esta extensión busca agilizar el transporte en la zona.

¿Qué tiempo tendrá que esperar la gente entre la llegada de un tren y otro?

4 minutos aproximadamente.

¿Cuál es la capacidad de los vagones de esta nueva línea?

A partir de agosto 2025, el Metro de Santo Domingo implementó trenes de seis vagones (en lugar de tres) en la Línea 1, elevando la capacidad operativa a 17,000 usuarios por hora y con proyección de alcanzar 22,000 para finales de año. Esta actualización duplica la capacidad por tren, reduciendo filas y tiempos de espera.

Configuración: Los nuevos trenes acoplados de seis vagones alcanzan los 120 metros de longitud.

Capacidad de la Línea: Se incrementó la capacidad de la Línea 1 de 14,000 a 22,000 pasajeros por hora.

Esta ampliación, que incluye 24 nuevos trenes (60 vagones en total), busca absorber la alta demanda diaria, especialmente en la Línea 1.

¿Qué cantidad de personas transportará el sistema?

De 12,000 a 15,000 pasajeros por hora por sentido, para un total de 150,000 pasajeros por día.

¿En qué tiempo se hace el recorrido entre las estaciones?

10 minutos aproximadamente.

¿Cuánto costará el pasaje?

Los usuarios de esta nueva línea pagarán RD$35.00 siendo parte de la tarifa integrada, facilitando la posibilidad de hacer trasbordo a las demás líneas el Metro, a las líneas de Teleférico y los corredores de autobuses operados por FITMOVI.