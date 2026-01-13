Donald Trump etiqueta a la Hermandad Musulmana como organización terrorista en tres países árabes

Publicado por AP Creado: Actualizado:

WASHINGTON (AP) — La administración del presidente Donald Trump ha cumplido su promesa de etiquetar a tres ramas del Oriente Medio de la Hermandad Musulmana como organizaciones terroristas, imponiendo sanciones sobre ellas y sus miembros en una decisión que podría tener implicaciones para las relaciones con Qatar y Turquía.

Los departamentos del Tesoro y de Estado anunciaron el martes las acciones contra los capítulos libanés, jordano y egipcio de la Hermandad Musulmana, los cuales, según dijeron, representan un riesgo para Estados Unidos y los intereses estadounidenses.

El Departamento de Estado designó a la rama libanesa como una organización terrorista extranjera, la más severa de las etiquetas, lo que convierte en un delito penal proporcionar apoyo material al grupo. Las ramas jordana y egipcia fueron catalogadas por el Tesoro como terroristas globales especialmente designados por proporcionar apoyo a Hamás.

“Estas designaciones reflejan las acciones iniciales de un esfuerzo continuo y sostenido para frustrar la violencia y desestabilización de los capítulos de la Hermandad Musulmana dondequiera que ocurra”, declaró el secretario de Estado Marco Rubio en un comunicado.

“Estados Unidos utilizará todas las herramientas disponibles para privar a estos capítulos de la Hermandad Musulmana de los recursos para participar en o apoyar el terrorismo”, añadió.

Rubio y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, recibieron órdenes el año pasado de determinar la manera más adecuada de imponer sanciones a los grupos, que según funcionarios estadounidenses participan en o apoyan campañas de violencia y desestabilización que perjudican a Estados Unidos y otras regiones.

Los líderes de la Hermandad Musulmana han manifestado que renuncian a la violencia.

La orden ejecutiva de Trump había señalado a los capítulos en Líbano, Jordania y Egipto, destacando que una ala del capítulo libanés había lanzado cohetes contra Israel después del ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023 que desató la guerra en Gaza. Los líderes del grupo en Jordania han proporcionado apoyo a Hamás, según la orden.

La Hermandad Musulmana fue fundada en Egipto en 1928, pero fue prohibida en ese país en 2013. Jordania anunció una prohibición general de la Hermandad Musulmana en abril.

Nathan Brown, profesor de ciencias políticas y asuntos internacionales en la Universidad George Washington, señaló que algunos aliados de Estados Unidos, incluidos los Emiratos Árabes Unidos y Egipto, probablemente estarían complacidos con la designación.

“Para otros gobiernos donde la hermandad es tolerada, sería una espina en las relaciones bilaterales”, incluyendo en Qatar y Turquía, comentó.

Brown también indicó que una designación sobre los capítulos podría tener efectos en las solicitudes de visa y asilo para personas que ingresan no solo a Estados Unidos, sino también a países de Europa Occidental y Canadá.

“Creo que esto daría a los funcionarios de inmigración una base más sólida para la sospecha, y podría hacer que los tribunales sean menos propensos a cuestionar cualquier tipo de acción oficial contra los miembros de la Hermandad que buscan quedarse en este país, solicitando asilo político”, expresó.

Trump, un republicano, consideró si designar a la Hermandad Musulmana como una organización terrorista en 2019 durante su primer mandato. Algunos partidarios prominentes de Trump, incluida la influencer de derecha Laura Loomer, han instado a su administración a tomar medidas agresivas contra el grupo.

Dos gobiernos estatales liderados por republicanos —Florida y Texas— designaron al grupo como una organización terrorista este año.