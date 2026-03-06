Donald Trump sustituye secretaria DHS; Espaillat había presionado por su destitución

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. El presidente Donald Trump sustituyó este jueves a Kristi Noem, la poderosa secretaria de Seguridad Nacional (DHS), que tiene bajo su dependencia el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos.

La decisión del presidente de reemplazarla se produce semanas después que el congresista Adriano Espaillat (NY-13) encabezara en el Congreso de EE. UU. una ofensiva política para exigir su dimisión, en medio de crecientes cuestionamientos sobre la gestión de Noem al frente del DHS.

Asimismo, Espaillat pidió públicamente el pasado mes la renuncia de Noem durante una rueda de prensa frente a la sede de la agencia federal en Washington D.C. y el desmantelamiento del ICE tras la muerte de dos manifestantes en enero en Minesota.

Durante el acto afirmó: “Necesitamos desmantelar el ICE, y a la persona que dirige la agencia, bajo cuya supervisión se han cometido estas atrocidades”. “Debería dimitir o ser destituida”, porque ella ha conducido una agencia corrompida a un mayor caos, confusión, persecución ilegal de familias inmigrantes y el asesinato de estadounidenses”, sentenció Espaillat.

“Noem es responsable de numerosas atrocidades cometidas bajo su liderazgo, y debería haber renunciado a su cargo hace mucho tiempo, la decisión de reemplazarla refleja el impacto general de nuestra demanda de transparencia y rendición de cuentas.

El llamado de Espaillat contribuyó a elevar la presión política sobre la secretaria dela agencia federal y a colocar el tema en el centro del debate nacional sobre las políticas migratorias y la supervisión del DHS.

Desde entonces, el congresista de origen dominicano, también presidente del Caucus Hispano del Congreso (CHC), compuesto por 30 legisladores del Partido Demócrata de ascendencia hispana para asesorar y dar voz en el proceso legislativo a temas que afectan a hispanos y latinos en territorio estadounidense, se convirtió en una de las voces más firmes en exigir rendición de cuentas a Noem y de la agencia a su cargo.

El presidente Trump nominará al senador republicano Markwayne Mullin como reemplazo de Noem al frente del DHS. Indicó que la ahora exsecretaria pasará a desempeñar un nuevo rol como enviada especial para una iniciativa hemisférica de seguridad.