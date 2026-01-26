Con Edison aumenta en NY tarifa electricidad 9% y gas 6%

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. El aumento en las tarifas de electricidad y el gas por parte de la empresa Con Edison, aprobado por el Estado de NY, perjudicará a millones de clientes, entre ellos decenas de miles de dominicanos, entre otras etnias.

Dicho aumento será del 9% para la electricidad y el 6% para gas durante tres años. Los aumentos de tarifas entrarán en vigor de inmediato.

Esto equivale a unos cuatro dólares más al mes en la factura de electricidad del residente promedio de la ciudad de Nueva York. La factura típica de gas aumentará entre $5 y $19 al mes.

Las nuevas tarifas afectarán 3,7 millones de clientes de electricidad y 1,1 millones de clientes de gas de Con Ed en NYC y el condado de Westchester.

“Lo que la orden representa hoy es una reacción al mundo en el que vivimos, uno que se caracteriza por el aumento de costos que van mucho más allá del costo de la energía solamente; los alimentos, la vivienda y la inflación están aumentando a un ritmo mucho más rápido que los salarios”, dijo el presidente del PSC, Rory Christian.

Con Ed debe mantener los cables, tuberías y subestaciones que transportan la energía desde los generadores hasta los hogares. La red eléctrica de Nueva York, que está envejeciendo, también necesita actualizaciones para protegerse de los efectos del cambio climático y poder satisfacer la creciente demanda de energía.

Casi 414.000 clientes de Con Ed tienen al menos 60 días de retraso en el pago de sus facturas, lo que equivale a más de 871 millones de dólares, según los datos presentados por la empresa de servicios públicos hasta diciembre.

Consolidated Edison, Inc. (NYSE: ED) es una de las empresas de energía más grandes de Estados Unidos, con aproximadamente 14 mil millones de dólares en ingresos anuales y 33 mil millones en activos.

Provee un amplio rango de productos y servicios relacionados con energía a sus clientes a través de las siguientes subsidiarias: Consolidated Edison Company of New York, Inc.