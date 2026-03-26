EE UU acelerará producción misiles ataque de precisión

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Redacción Internacional. EFE.

El Departamento de Guerra de Estados Unidos (DoW) anunció ayer un acuerdo con la empresa Lockheed Martin para acelerar la producción del misil de ataque de precisión (PrSM), y así adaptar los ritmos industriales a tiempos de guerra para que los combatientes estadounidenses “superen a cualquier adversario potencial".

El acuerdo marco responde al mandato del secretario de Guerra, Pete Hegseth, según informó el DoW, de reforzar la base industrial de defensa y avanzar en la construcción del denominado “Arsenal de la Libertad”, una iniciativa orientada a aumentar la capacidad de respuesta militar del país. “Mediante este acuerdo, estamos construyendo activamente el Arsenal de la Libertad con rapidez y urgencia”, declaró Michael Duffey, el Subsecretario de Guerra para Adquisiciones y Sostenimiento.