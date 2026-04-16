EE. UU. restringe visas a 26 personas por apoyar a adversarios en la región

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El Departamento de Estado de EE. UU. anunció la restricción de visas para individuos de países del hemisferio que, según la administración de Donald Trump, apoyan a adversarios en acciones que socavan los intereses de Estados Unidos en la región.

La medida forma parte de una política ampliada que ya ha sido aplicada contra 26 personas en varios países, según el comunicado oficial. El gobierno estadounidense sostiene que estas acciones buscan proteger la seguridad y prosperidad regional.

El anuncio ha generado debate en círculos diplomáticos y políticos, ya que se interpreta como un endurecimiento de la política exterior hacia gobiernos y actores considerados hostiles o alineados con rivales estratégicos de Washington.