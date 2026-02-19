EE.UU. suspende el lanzamiento de una plataforma para ver contenido prohibido en Europa

Publicado por RFI Creado: Actualizado:

El Departamento de Estado de EE. UU. está desarrollando un portal en línea que permitirá a los ciudadanos de Europa y otros lugares ver contenidos prohibidos por sus gobiernos, incluidos los presuntos discursos de odio y la propaganda terrorista, una medida que Washington considera una forma de contrarrestar la censura, según tres fuentes familiarizadas con el plan y consultadas por Reuters.

El sitio web estará alojado en “freedom.gov”, según las fuentes. Una de ellas afirmó que los funcionarios habían debatido la inclusión de una función de red privada virtual para que el tráfico de los usuarios pareciera provenir de Estados Unidos, y añadió que no se rastrearía la actividad de los usuarios en el sitio web.

Dirigido por la subsecretaria de Diplomacia Pública, Sarah Rogers, se esperaba que el proyecto se presentara la semana pasada en la Conferencia de Seguridad de Múnich , pero se retrasó, según las fuentes.

Reuters no pudo determinar por qué no se produjo el lanzamiento, pero algunos funcionarios del Departamento de Estado, incluidos abogados, han planteado sus preocupaciones sobre el plan, según dos de las fuentes, sin detallar cuáles son.

El proyecto podría tensar aún más las relaciones entre la administración Trump y los aliados tradicionales de Estados Unidos en Europa, ya agravadas por las disputas sobre el comercio, la guerra de Rusia en Ucrania y la presión del presidente Donald Trump para afirmar su control sobre Groenlandia.

El portal también podría poner a Washington en la incómoda posición de parecer que anima a los ciudadanos a incumplir las leyes locales.

En una declaración a Reuters, un portavoz del Departamento de Estado dijo que el Gobierno de EE. UU. no tiene un programa específico para eludir la censura en Europa, pero añadió: “Sin embargo, la libertad digital es una prioridad para el Departamento de Estado, y eso incluye la proliferación de tecnologías de privacidad y elusión de la censura, como las VPN”.

El portavoz negó que se hubiera retrasado ningún anuncio y dijo que era inexacto que los abogados del Departamento de Estado hubieran planteado sus preocupaciones.

La administración Trump ha convertido la libertad de expresión, en particular lo que considera la represión de las voces conservadoras en Internet, en un tema central de su política exterior, incluso en Europa y Brasil.

El enfoque de Europa respecto a la libertad de expresión difiere del de Estados Unidos, donde la Constitución protege prácticamente todas las expresiones. Los límites de la Unión Europea surgieron de los esfuerzos por combatir cualquier resurgimiento de la propaganda extremista que alimentó el nazismo, incluida su difamación de los judíos, los extranjeros y las minorías.

Los funcionarios estadounidenses han denunciado las políticas de la UE que, según ellos, reprimen a los políticos de derecha, incluso en Rumania, Alemania y Francia, y han afirmado que normas como la Ley de Servicios Digitales de la UE y la Ley de Seguridad en Línea del Reino Unido limitan la libertad de expresión.

La delegación de la UE en Washington, que actúa como embajada del bloque de 27 países, no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios sobre el plan estadounidense.

En las normas que más afectan a las redes sociales y a las grandes plataformas como Facebook y X de Meta, la UE restringe la disponibilidad —y en algunos casos exige la rápida eliminación— de contenidos clasificados como discurso de odio ilegal, propaganda terrorista o desinformación perjudicial en virtud de un conjunto de normas, leyes y decisiones desde 2008.

Fricción con los reguladores europeos

Rogers, del Departamento de Estado, se ha convertido en una abierta defensora de la posición de la administración Trump sobre las políticas de contenido de la UE.

Ha visitado más de media docena de países europeos desde que asumió el cargo en octubre y se ha reunido con representantes de grupos de derecha que, según la administración, están siendo oprimidos. El departamento no permitió que Rogers concediera entrevistas.

En una Estrategia de Seguridad Nacional publicada en diciembre, la administración Trump advirtió que Europa se enfrentaba a una “desaparición civilizatoria” debido a sus políticas migratorias. Afirmó que Estados Unidos darían prioridad a “cultivar la resistencia a la trayectoria actual de Europa dentro de las naciones europeas”.

Los reguladores de la UE exigen regularmente a los sitios web con sede en Estados Unidos que eliminen contenidos y pueden imponer prohibiciones como medida de último recurso. X, propiedad del aliado de Trump, Elon Musk, fue sancionada con una multa de 120 millones de euros en diciembre por incumplimiento.

Alemania, por ejemplo, emitió en 2024 482 órdenes de retirada de material que consideraba que apoyaba o incitaba al terrorismo y obligó a los proveedores a retirar 16.771 contenidos.

Del mismo modo, en 2024, la junta supervisora de Meta ordenó la eliminación de las publicaciones de un partido político polaco que utilizaban un insulto racial y describían a los inmigrantes como violadores, un contenido que la legislación de la UE considera discurso de odio ilegal.

Calificando el plan estadounidense como “un ataque directo” a las normas y leyes europeas, el exfuncionario del Departamento de Estado Kenneth Propp, que trabajó en la regulación digital europea y ahora forma parte del Atlantic Council’s Europe Center, afirmó que freedom.gov “se percibiría en Europa como un intento de Estados Unidos de frustrar las disposiciones de la legislación nacional”.