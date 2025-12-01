Exhortan al MIREX auxiliar familia Villa Riva con hijo desaparecido en Finlandia

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. Dominicanos procedentes del municipio de Villa Riva, provincia Duarte, residentes en esta ciudad exhortan al Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) auxiliar a una familia residente en el paraje Las Verdes, para tratar de localizar a un hijo desaparecido en Finlandia.

Juan Carlos Contreras, padre desesperado de Carlos Alberto Contreras, de 34 años, informó que no tiene noticias de su hijo desde hace varias semanas, y que la última vez que hablaron fue cuando su madre estaba hospitalizada y posteriormente falleció el pasado 6 de noviembre.

Contreras pidió a las autoridades dominicanas gestionar apoyo a través de los canales diplomáticos para intensificar la búsqueda e incluso facilitar el posible retorno de su hijo a la República Dominicana.

Si alguien tiene información sobre este caso llamar al (829) 741-9394.

Los villarivenses en NYC también solicitan a cualquier connacional residente en el lejano país (a 8463 kilómetros de la RD) que acudan al Consulado Honorario de la RD en Helsinki, la capital de Finlandia, cuya dirección es: Katariinankatu 1, 3., 00170 Helsinki, y el cónsul honorario es Henrik Andersin.

Finlandia posee alrededor de 1,4 millones de personas. Uno de cada cuatro finlandeses vive en la capital.

Asimismo, los datos de contacto del consulado son el teléfono +358 41 318 2468 y el correo electrónico info@dominican.fi.

Los cibaeños esperan del ministro Roberto Álvarez, interponer sus buenos oficios para dar con el paradero del dominicano. Si alguien posee algunas informaciones, favor comunicarla al MIREX en la avenida Independencia No. 752, Estancia San Gerónimo, casi esquina avenida Abraham Lincoln, D.N. o https://mirex.gob.do/

Entre los solicitantes figuran Joselito Herrera, Mateo Alcántara, Josefina Rosario, Miguel Ángel Ruiz, Lucilo Sambrano, Manuela de Jesús, Margot Borges, Leonardo Peña, Meregildo Rojas, Emilio Liberato, Stalin Valiente, Manolo de León, Iluminada de Guzmán, y Víctor Rodríguez, entre otros.