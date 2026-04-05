Autobús se vuelca en circunvalación de Baní; varias personas afectadas

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Un autobús se accidentó la tarde de este domingo en la circunvalación de Baní, próximo a Galeón, en la provincia Peravia.

Hasta el momento se desconoce la cantidad de personas heridas, aunque en el lugar se observa al menos una persona tendida en el pavimento.

Mientras, unidades de respuesta se movilizan para asistir a los afectados y controlar el tránsito.

El hecho se suma al rosario de accidentes que se ha registrado durante los últimos días de Semana Santa, cuando miles de personas se desplazan en las principales carreteras y avenidas del país.

En tanto, unidades de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), junto a demás autoridades, regulan la velocidad y organización del flujo vehicular para garantizar un retorno ordenado y sin contratiempos.