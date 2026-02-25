Fiscal general de NY apoya reelección de Espaillat por el Distrito 13

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. La fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, ofreció su apoyo público a la reelección del congresista Adriano Espaillat por el Distrito 13, durante un concurrido acto celebrado el pasado fin de semana en el Alto Manhattan.

Espaillat ha venido recibiendo el respaldo de numerosos oficiales electos, entre los que figuran los asambleístas George Álvarez, y Manny de los Santos, así como de líderes comunitarios, representantes sindicales, comerciantes, profesionales y ciudadanos comunes.

La entidad “Prensa & Comunidad Hispana” (PreCoHis) también ha manifestado su intención de apoyar su repostulación, al considerar que el congresista se ha caracterizado por ayudar y defender a las clases más necesitadas de los vecindarios que representa.

Entre estos figuran Harlem, East Harlem, West Harlem, Hamilton Heights, Washington Heights, Inwood, Marble Hill y el noroeste de El Bronx, con una población de más de 710 mil habitantes, entre ellos decenas de miles de dominicanos.

Espaillat continúa firme en su compromiso de proteger y servir a sus residentes, precisó PreCoHis.

El legislador expresó: “Este multitudinario acto representa un respaldo sólido a nuestra reelección, así como a la del asambleísta De los Santos, por parte de la fiscal general James. Nos sentimos muy honrados”.

El congresista destacó que el inicio formal de la campaña marca una nueva etapa de contacto directo con los votantes. “Vamos a salir a las calles, a tocar puertas y a conectar con los votantes para preservar la historia y el legado de esta comunidad, que durante décadas ha luchado por su espacio en la mesa donde se toman las decisiones”, afirmó.

Asimismo, subrayó la importancia de defender los espacios democráticos alcanzados. “No vamos a permitir que nos arrebaten lo que hemos construido”. Hoy, más que nunca, la comunidad está sólida y fuerte para mantenerse en los espacios donde se discuten las soluciones y se gestionan los recursos para seguir avanzando”, señaló.

También hizo hincapié en la necesidad de mantener una presencia activa en todos los niveles del gobierno. “Debemos mantener una presencia firme en Washington, en la legislatura estatal, en el Concejo Municipal y en los sindicatos, porque estos son fundamentales para el avance de nuestra comunidad”, afirmó.

El evento se llevó a cabo en el restaurante Casa del Mofongo, ante más de un centenar de votantes del Distrito 13.

El congresista enfrenta la aspiración de varios demócratas hispanos, entre ellos Jaliel Amador, Darializa Ávila Chevalier, Theo Chino-Tavarez, Megan Rodríguez, Oscar Romero, James Felton Keith y Matt Miller. Esta contienda promete dinamizar el debate político en una de las demarcaciones más emblemáticas y diversas del estado de Nueva York.