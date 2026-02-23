Blackout en República Dominicana: falla eléctrica paraliza sectores y negocios

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Un apagón masivo dejó este lunes a gran parte de la República Dominicana sin servicio eléctrico.

Desde tempranas horas de la mañana, sectores completos quedaron sin electricidad tras una falla mayor en el sistema eléctrico nacional, según informaron las autoridades.

En un recorrido realizado por el periódico Hoy, ciudadanos de diferentes comunidades confirmaron que permanecen sin luz y detallaron el impacto en sus actividades diarias.

Comerciantes reportan pérdidas

En el Ensanche Espaillat, Wilkin Mejía, propietario de un colmado, aseguró que no tiene electricidad desde las 10:30 de la mañana.

“Esto nos afecta a todos los comerciantes. Se daña el salami, la chuleta, el queso. Se pierde la venta porque el que pide por delivery no puede porque no tiene internet”, expresó.

Más adelante agregó:

“Que vengan a resolver este problema a ver si la gente le compra un refresco con hielo a uno”.

En Villa María, Rafael Morel explicó que su producción está paralizada.

“Yo fabrico equipos industriales y estoy paralizado”, dijo.

Mientras que Kevin de la Cruz, propietario de un taller de reparación de lavadoras, tuvo que cerrar su negocio y despachar a sus dos empleados ante la falta de energía.

En Villa Consuelo, Miguelina Espinal indicó que la interrupción del servicio retrasa su trabajo.

“Tuve que coger una planta prestada para poder avanzar el trabajo, todo se atrasa demasiado”, expresó.

Comerciantes de la zona señalaron además que deben aportar dinero para costear la gasolina de las plantas eléctricas, lo que incrementa sus gastos operativos.

Por su parte, Wilson Isaac, propietario de un taller de madera y hierro, manifestó preocupación por la seguridad.

“Si hay apagones la delincuencia aumenta más”, dijo, argumentando que crece la posibilidad de que ocurran hechos delictivos.

Sectores afectados

Durante el recorrido se constató que sectores como Villa Juana, Villa Consuelo, Villa María, Ensanche Espaillat, Ensanche La Fe y zonas de la avenida 27 de Febrero permanecían sin servicio eléctrico.

A través de reportes enviados al HOY también se notificaron interrupciones en Baní, Boca Chica, La Caleta, Valiente, Herrera, La Guáyiga (Pedro Brand), Villa Germán, Villa Faro, San Gerónimo, Los Alcarrizos, Miraflores, Las Cañitas, Tamarindo, Hainamosa, Perla Villa y Piantini.

Asimismo, ciudadanos reportaron falta de electricidad en Los López, en Moca; en Barrio Obrero, Santiago; en Pantoja y Villa Mella.

En varias vías, los semáforos permanecían apagados, generando desorden en el tránsito.

Versión oficial

La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) informó que el apagón se debe a una falla mayor en el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).

La entidad indicó que activó los protocolos de emergencia y que sus equipos técnicos trabajan en coordinación con las empresas distribuidoras y de generación para la recuperación progresiva y segura del servicio.