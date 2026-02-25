Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad El País

Siniestro vial

Accidente en kilómetro 26 de la carretera de Yamasá deja estudiantes heridos y un conductor prófugo

El chofer del autobús escolar también resultó herido. Detalles aquí.

Accidente registrado en el km. 26, carretera Yamasá

Accidente registrado en el km. 26, carretera Yamasá

Merilenny Mueses
Publicado por
Merilenny Mueses

Creado:

Actualizado:

La mañana de este miércoles se registró un accidente de tránsito entre una guagua pública y un autobús escolar en el kilómetro 26 de la carretera de Yamasá, dejando varios estudiantes y el chofer del transporte escolar heridos.

El coronel Rafael Tejeda Baldera, vocero de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), informó al periódico HOY que el conductor del otro autobús involucrado emprendió la huida tras el hecho.

Explicó que se han iniciado las labores correspondientes para su localización, identificación y sometimiento conforme a lo establecido en la ley.

De acuerdo con Baldera, el Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1 brindó asistencia a los estudiantes que resultaron heridos durante el siniestro.

En imágenes difundidas desde el lugar se observan cristales rotos en la vía, así como daños visibles en el autobús escolar, mientras varios estudiantes permanecen en los alrededores tras el impacto.

Sobre el autor
Merilenny Mueses

Merilenny Mueses

Licenciada en ComunicaciónSocial, graduada Magna Cum Laude. Apasionada por contar historias que inspiran y conectan. Creo en el poder de las palabras para transformar realidades y enlos atardeceres como recordatorio de que la belleza de lo simple es majestuosa.

tracking