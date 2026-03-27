Fiscal General de NY: Los comercios ya no pueden rechazar pagos en efectivo

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. A partir del pasado sábado 21, la fiscal general de este estado, Letitia James, informó que una nueva ley exige a los comercios del estado que ya no pueden rechazar el pago en efectivo por parte de los clientes.

Miles de dominicanos, entre otras etnias, figuran como propietarios de múltiples negocios.

Las empresas no pueden negar a los neoyorquinos el acceso a artículos de primera necesidad, negándose a aceptar efectivo o cobrando un precio más alto por pagar.

La ley se aplica a tiendas de alimentos y otros establecimientos minoristas que venden bienes o servicios directamente a los consumidores, ya sean artículos de uso personal o doméstico, alimentos y bebidas consumidas dentro o fuera del establecimiento, o productos expuestos u ofrecidos a la venta en tiendas, carritos o vehículos.

Los establecimientos tienen 120 días para cumplir o se arriesgan a importantes sanciones por negarse a aceptar el efectivo, declaró James.

Esta ley de ámbito estatal refleja una similar de la ciudad de Nueva York, que ha estado vigente desde el año 2020. Los comerciantes alegaban riesgos de seguridad como la principal razón por la cual las empresas dejaron de aceptar efectivo.

Las tiendas que infrinjan la nueva ley se enfrentarán a sanciones civiles máximas de 1.000 dólares por la primera infracción y de 1.500 dólares por cada infracción subsiguiente.

Para presentar una querella o queja en línea ante la Oficina de la fiscal general de NY. Ver = https://es.ag.ny.gov/file-complaint y seleccione la categoría correspondiente. Puede reportar fraudes al consumidor, temas de vivienda, derechos civiles, trabajo, o usar su portal de denunciantes seguros. Asimismo, llamar al 1-800-771-7755.