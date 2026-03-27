Edesur invierte RD$244 millones para mejorar servicio

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Edesur Dominicana destinó unos RD$244 millones para modernizar la subestación eléctrica Arroyo Hondo y brindar un servicio más confiable y eficiente a sus clientes del Distrito Nacional.

Los trabajos propiciaron la renovación de la infraestructura eléctrica en función de la capacidad instalada de 56 megavoltioamperios (MVA), para dar paso a un equipamiento de regulación automática que garantiza mayor estabilidad en el suministro.

Con estas mejoras se aumenta la capacidad de respaldo a subestaciones vecinas a la zona de influencia, para agilizar la respuesta ante casos de incidencias.

El proyecto, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), incluye la sustitución de cables aislados de media tensión (MT), el cambio de celdas automáticas de MT para dar mayor confiabilidad, en consonancia con las normativas medioambientales existentes.

Además, contempla la habilitación de un nuevo circuito desde la subestación, que maneja niveles de tensión de 12.47 kilovoltios.

Las adecuaciones beneficiarán a casi 46,000 clientes de demarcaciones con alta incidencia de instituciones y comercios de gran demanda.

Entre las zonas que se beneficiarán de forma directa e indirecta figuran Mirador de Arroyo Hondo, Cerros de Arroyo Hondo, Viejo Arroyo Hondo, Los Caminos, La Aldaba, La Puya, Cuesta Hermosa, Altos de Arroyo Hondo. También, las mejoras impactarán positivamente a los usuarios alimentados desde las subestaciones vecinas.