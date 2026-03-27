Conciencia por la Vida: qué debes saber del operativo por la Semana Santa 2026

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El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó que será el próximo jueves 2 de abril cuando iniciará el Operativo Conciencia por la Vida, Semana Santa 2026, dispuesto por el presidente de la República, Luis Abinader Corona.

En esta ocasión, según adelantó el general Juan Manuel Méndez García, director del COE, se establecerá un dispositivo de prevención y seguridad vial a partir de las 2:00 p. m. del referido día y que se extenderá hasta el domingo 5 de abril a las 6:00 p. m., fecha en que concluye el operativo.

Detalló que junto a los miembros de las 22 instituciones que conforman el organismo, trabajan en las acciones estratégicas que serán implementadas, y anunciadas oportunamente, que permitirán responder a cualquier emergencia que tengan los ciudadanos que se desplacen hacia el interior del país durante el asueto de la semana mayor.

De igual forma, Méndez García explicó además que durante el Operativo trabajarán junto a los enlaces del COE para prevenir la asfixia por inmersión, los accidentes de tránsito e intoxicación por alcohol y por alimentos.

En ese sentido, instó desde ya a la población a escuchar y poner en práctica las recomendaciones de los organismos de protección civil que se dispongan mediante el anunciado Operativo.

´´Nos preparamos para responder con eficiencia a las emergencias que presente la población durante el disfrute de la semana mayor y de esta manera reducir las cifras de incidentes y fatalidades de años anteriores”, dijo Méndez García durante una rueda de prensa.

El director del organismo de protección civil adelantó también que el dispositivo será coordinado y ejecutado por el COE con la participación de los Ministerios Administrativo de la Presidencia, de Defensa, de la Mujer, de Interior y Policía, de Obras Públicas, de Medio Ambiente, de Turismo y de Salud Pública.

También, la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalaria (DAEH), el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), el Plan Social de la Presidencia, Dirección de Comunicación y Estrategia Gubernamental (DIECOM), el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, Comedores Económicos, la Defensa Civil, el Servicio Nacional de Salud, la Policía Nacional (PN), la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), Politur, Inacif, Omsa, Promese, Ogtic, la Cruz Roja, los Cuerpos de bomberos, El Indotel, COMIPOL, entre otros.