Musicólogo The Libro presenta su nuevo álbum 'El Jaguar': fusión de reggae y ritmos latinos

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El reconocido artista urbano Musicólogo The Libro (Ygnacio Alberto Santiago) estrena “El Jaguar”, su más reciente álbum de estudio. Este proyecto revolucionario llega este viernes 27 de marzo de 2026 a través de Punto Music Group y Aparataje Music Group, consolidando una propuesta de calidad e innovación en la escena urbana caribeña.

"El Jaguar" representa una experiencia única que fusiona la esencia del reggae jamaiquino con la vibrante energía del ritmo latino. El álbum nace del viaje inspirador que realizó Musicólogo The Libro a Jamaica, donde se sumergió en la rica tradición musical de la isla para crear un proyecto que hoy refleja esa inmersión cultural profunda.

El álbum contiene 7 tracks meticulosamente producidos que cuentan con tres colaboraciones estratégicas con artistas de renombre: “Musicólogo THE Libro” (feat. Secreto “El Famoso Biberón”), “Una mala como tú”, “Noche de cerveza” (feat. Little Homie), “Epa”, “Raro”, “Códigos” (feat. Divino), y “El que sabe, sabe”.

El proyecto ha contado con la dirección creativa y composición de Ygnacio Alberto Santiago como compositor principal y creador del concepto general. La producción musical ha sido realizada por destacados productores que incluyen a Javish Moisés Rodríguez, Andy Espinosa, Claudio Ortiz, Alberto Nicolas Aponte Castillo (Nico Clínico), Eduarny Morales La Paix (Boobassking) y Melony Nathalie Redondo (Melymel), entre otros, garantizando un sonido de calidad internacional.

Musicólogo The Libro: Un pilar del género urbano dominicano

Musicólogo THE Libro es un referente indiscutible de la música urbana y reggaetón dominicano. Reconocido como uno de los pilares fundamentales del género en la República Dominicana, su trayectoria ha estado marcada por colaboraciones estratégicas con los artistas más relevantes de la escena urbana caribeña, incluyendo a Nicky Jam, Mozart La Para, Shelow Shaq, Sensato del Patio y muchos otros exponentes del género. Con más de 3 millones de seguidores en Instagram, ha consolidado una carrera sólida cimentada en la dedicación, la innovación sonora y su autenticidad ante el público.

“El Jaguar” marca una etapa importante en su evolución artística, consolidando su madurez como creador y su compromiso con la excelencia musical.

“Estamos entusiasmados en lanzar este álbum y entendemos que va a ser del agrado de todo el público”, afirmó Vladimir Muñoz, mánager de Musicólogo THE Libro y CEO de Punto Music Group

De su lado, Jairo Bautista, CEO de Aparataje Music Group y Aparataje Distribution, dijo: “Estamos encantados con Musicólogo THE Libro, ya que tenemos varios años trabajando juntos. En este álbum hay una mezcla de música muy buena y excelentes productores. Esperamos que sea un éxito, igual que todos los demás lanzamientos que hemos realizado de este artista en el pasado”.

Disponible en todas las plataformas digitales

"El Jaguar" estará disponible a partir de este viernes 27 de marzo de 2026 en todas las plataformas de streaming digital. Elige tu plataforma favorita en este smart link exclusivo del álbum: https://aparataje.com/El-Jaguar

Disponible en Spotify, Apple Music, YouTube Music, y otras plataformas de streaming digital a través del enlace anterior.

Sigue a Musicólogo THE Libro en Instagram: @musicologord para más información y contenido exclusivo.