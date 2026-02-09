Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad Estados Unidos

Preocupante

Hieren de bala dominicana en el Alto Manhattan

La mujer fue trasladada a un hospital cercano y se espera que se recupere. 

Hieren de bala

Hieren de bala

Ramón Mercedes
Publicado por
Ramón Mercedes

Creado:

Actualizado:

Nueva York. La dominicana Francisca Núñez, de 64 años, fue herida por una bala perdida disparada por un grupo de adolescentes mientras caminaba por la calle 204 con Broadway en el Alto Manhattan, informó la policía.

El hecho ocurrió hace pocos días en horas de la tarde cuando uno de los jóvenes disparó varias veces con una pistola 9 mm, y uno de los proyectiles la impactó en el glúteo izquierdo, añadió la policía.

La mujer fue trasladada a un hospital cercano y se espera que se recupere. 

Declaró que mientras caminaba vio a un grupo de adolescentes vestidos de negro discutiendo, uno de ellos sacó un cuchillo e inmediatamente sonaron los disparos.

Las autoridades investigan el incidente y no se han reportado arrestos hasta el momento.

La uniformada solicita a cualquier persona con información sobre este incidente llamar a Crime Stoppers del NYPD al 1-800-577-8477 o al 1-888-577-4782.

El público también puede enviar sus pistas a través de https://crimestoppers.nypdonline.or, Todas las llamadas son confidenciales.

Sobre el autor
Ramón Mercedes

Ramón Mercedes

tracking