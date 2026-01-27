Historias humanas: así viven el frío extremo miles de dominicanos en EE. UU.

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Estados Unidos enfrenta una intensa tormenta invernal que mantiene en condiciones difíciles a miles de dominicanos residentes en ese país, muchos de los cuales se han visto obligados a salir a trabajar en medio de temperaturas extremas, nieve y hielo.

“Yo no trabajé ayer. Hoy me levanté a trabajar y tengo dos horas aquí quitando el hielo”, relató Stalin de la Cruz, al describir las complicaciones que enfrenta para cumplir con su jornada laboral.

Juan Báez explicó que estas condiciones forman parte de la rutina de quienes viven en ciudades como Nueva York. “Eso es lo que uno hace aquí, coger pila de nieve cuando cae, y de a duro. Son siete pies y ocho pies”, dijo, al asegurar que el fenómeno le ha afectado considerablemente, en declaraciones ofrecidas a la periodista Reina Ramírez para un reporte especial de Telenoticias.

Daniela Montilla, con 16 años residiendo en Nueva York, calificó la nevada como “bien fuerte”, y advirtió sobre el peligro que representa. “Hay mucho riesgo y mucha nieve”, expresó.

Otros dominicanos han visto paralizadas sus actividades económicas. Pedro Martínez, peluquero, señaló que el pasado domingo no pudo trabajar debido a la nevada, mientras que César Almonte, taxista, explicó que tuvo que dedicar tiempo a limpiar su vehículo sin poder generar ingresos.

“Es un problema. No pude trabajar hoy ni ayer. Es difícil, a veces uno piensa que es mejor mudarse de aquí, porque es demasiado duro”, comentó Almonte.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, la tormenta invernal ha dejado acumulaciones de hasta 23 centímetros de nieve y hielo en Washington D. C. y ha impactado a más de 40 estados, con un saldo trágico de al menos 30 personas fallecidas.

Además, desde el pasado sábado se han cancelado al menos 19,000 vuelos que tenían previsto entrar o salir de Estados Unidos, debido a las severas condiciones climáticas que afectan cerca de dos tercios del territorio estadounidense.