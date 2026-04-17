Quién era Justin Fairfax, el exgobernador que mató a su esposa y luego se suicidó

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Justin Fairfax, exvicegobernador del Estado de Virginia, y su esposa, Cerina Fairfax, fueron hallados muertos en lo que parece ser un caso de asesinato y suicidio en su domicilio en Annandale, Virginia, la madrugada del jueves, según ha informado la policía del condado.

Fairfax fue vicegobernador de Virginia durante la gestión del gobernador Ralph Northam entre 2018 y 2022. También se postuló a gobernador de Virginia en 2021. Después de dejar el cargo, volvió a ejercer como abogado, mientras que su esposa trabajaba como dentista, según Davis.

Durante su etapa como vicegobernador, Fairfax impulsó leyes para prevenir la violencia con armas de fuego y describió en varias ocasiones la violencia armada como una “crisis nacional de salud”.

“Necesitamos un nuevo e innovador enfoque de #CabezaManoCorazón para ofrecer acceso universal y compasivo a la atención y los servicios de salud mental, mantener armas de guerra fuera del alcance de quienes corren el riesgo de dañar a otros o a sí mismos, y abordar el daño interno y la fractura que llevan a las personas a la crueldad y a querer destruir a otras personas, familias y comunidades”, escribió Fairfax en una publicación de Facebook de 2023, tras dejar el cargo.

Las denuncias de agresión sexual contra Fairfax en 2019 surgieron durante un momento convulso para la política de Virginia, poco después de que Northam fuera acusado de aparecer con el rostro pintado de negro en una foto de décadas atrás. Mientras avanzaba ese escándalo, dos mujeres acusaron a Fairfax de agresión sexual: la primera lo hizo en un sitio conservador sobre política de Virginia y la segunda en un reportaje de The Washington Post.

Fairfax negó reiteradamente las acusaciones y pidió investigaciones sobre las denuncias. Aseguró que estaba “confiado” en que limpiarían su nombre.

Problemas financieros

En los últimos años, el exvicegobernador fue demandado dos veces en casos civiles por miles de dólares en deudas impagas, según registros judiciales de Virginia.

El banco Capital One presentó en octubre de 2024 una demanda civil por deudas contra Fairfax por un monto principal de US$ 5.922,58, según registros del Tribunal General de Distrito del condado de Fairfax. En mayo de 2025, Discover Bank presentó otra demanda por deudas contra Fairfax por US$ 23.871,31, según los registros.

Ambos casos terminaron en fallos en rebeldía a favor de los bancos, según los registros. Un fallo en rebeldía ocurre cuando el demandado no responde a la citación judicial o no comparece ante el tribunal.

Glasser and Glasser, un bufete de abogados con sede en Norfolk que representó a los bancos en ambos casos, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de CNN.