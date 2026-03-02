Letón Pé estrena su álbum debut "Golosa", un manifiesto de placer sin fronteras

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La cantautora dominicana Letón Pé estrenó su álbum debut GOLOSA, con el lanzamiento de “Mi Terraza”, una colaboración con PJ Sin Suela.

El disco cuenta con once canciones donde el placer, el deseo, el humor y la sátira se sientan a la misma mesa sin pedir disculpas ni seguir receta alguna.

GOLOSA es el resultado de años de exploración sonora y emocional; producido por Julián Bernal (Elsa y Elmar, Kali Uchis, Cuco), y en el que conviven el dembow, los sintetizadores noventeros, el latin house, la electrónica y la balada íntima con la misma naturalidad con la que Letón transita entre la introspección y el desenfado.

“La satisfacción de lanzar GOLOSA va más allá de ser mi primer álbum o del tiempo que conllevó hacerlo, sino más bien de haber creado mi mejor trabajo hasta la fecha.

Nada le sobra, nada le falta. De principio a fin retrata lo que tenía que decir y cómo quería decirlo. Este definitivamente es un álbum para escuchar ya sea que estés hambrienta, acalorada o bellaca. Y una nota más emotiva… espero que este álbum sea el antídoto para estar hambrientos por lo que viene y, sobre todo, para saborear lo que ya se tiene”, compartió Letón Pé.

Asimismo, “Mi Terraza” es una “bachata perfumada”, un género juguetonamente inventado, y encuentra a Letón Pé en su elemento más introspectivo, pero también más expansivo.

La colaboración con el puertorriqueño PJ Sin Suela (conocido por su versatilidad entre el rap, la balada y el activismo social) aporta una capa de complicidad y ternura callejera que eleva el tema sin restarle intimidad.

Además, el sencillo “GRANADA” llega como un himno de autoproclamación nacido del cansancio y la diversión sin pretensión: “La única fórmula que existe es la de pasarla bien”, sentencia la artista. “¿Cuándo Se Va’ ir El Calor?” samplea su propio TikTok y convierte el dembow en una pasarela cunty. “Madrugá” envuelve como un narcótico ochentero.

“Beibi Tu Me Encanta” es su primera declaración romántica, dedicada a quien la deja ser. Y “TRÊS” con Giorgio Siladi invita a subirse a su Nube de Placer, fuera de toda norma convencional.

El centro ético del disco habita en el “Modo Golosa (Interludio)”, una conversación íntima donde la artista reflexiona sobre ser dominicana en un mercado que a veces exige folclorizarse. “Mi identidad como dominicana es inherente a lo que haga”, afirma.

De ahí en adelante, “¡Suéltalo!” propone la calma como acto radical, mientras “NO PARA” (su más reciente sencillo) retrata con ironía grotesca la cultura del rendimiento y el punto de quiebre entre quererlo todo y admitir que ese precio desgarra. El cierre llega con “Combo E Peligrosa”, y la libertad sin apuro de “Ta Fresh”, ese momento en que la prioridad, por fin, pasa a ser cumplir contigo.

En apoyo al álbum, Letón Pé emprenderá su gira GOLOSA TOUR con fechas en México, Estados Unidos, Puerto Rico y República Dominicana. La preventa continúa disponible a través de www.leton-pe.com.

Por el momento, estará en Portamerica Latitudes,

Guadalajara, el 28 de febrero; Sleeping Village, Chicago, el 15 de abril; en Taller Puertorriqueño, Philadelphia, el 16 de abril; en Songbyrd, Washington, el 17; en SOB’s, New York, el 18; en Hoy Como Ayer, Miami el 23; en La Respuesta, San Juan, el 24 y en Hard Rock Café Santo Domingo el 25 de abril.