Luis Abinader demuestra ser uno de los mejores presidentes en la historia RD

NUEVA YORK.- Entre los 66 presidentes que ha tenido la República Dominicana, desde noviembre 1844, el presidente Luis Abinader ha demostrado ser uno de los mejores en la historia del país caribeño.

Así se expresa Roberto Rojas prominente líder comunitario, empresario y activista deportivo dominicano, conocido por su trabajo filantrópico a través de la Fundación Solución Nacional (SOLN), entregando ayuda humanitaria y apoyando el deporte, tanto en NY como en RD.

El también alto dirigente de la seccional del Partido Revolucionario Moderno (PRM) basa sus planteamientos en las miles obras de infraestructura, pequeñas, medianas y grandes, que el mandatario ha realizado en toda la nación.

Asimismo, para continuar con el desarrollo sostenido, el Gobierno dominicano inició el año 2026 con una agenda definida y decisiones que apuntan a consolidar transformaciones estructurales, mejorar la calidad de vida de la gente y fortalecer la institucionalidad del Estado.

Bajo el liderazgo del presidente Abinader, este año está marcado por planificación estratégica, acciones de alto impacto y avances visibles en áreas clave para el desarrollo nacional, afirma.

También la generación de empleo formal respaldado por formación técnica y otras medidas, lograr que la escuela sea plataforma de desarrollo y mejoras en general en la educación están en la pauta.

En el ámbito deportivo, Abinader destacó los avances del Comité Organizador de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

“Las rotaciones y designaciones de nuevos funcionarios están orientadas a alinear equipos, fortalecer la gestión pública y relanzar sectores estratégicos como justicia, economía, políticas sociales y salud”, precisa Rojas.

Por lo señalado arriba es que RD figura entre los países de mejor desempeño relativo a la gobernabilidad en el Índice de Riesgo Político en América Latina 2026, elaborado por el Centro de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Chile (CEIUC), señala.

De acuerdo con las métricas incluídas en el índice, RD muestra señales positivas, sobresaliendo por procesos políticos relativamente ordenados, continuidad institucional y menor exposición a escenarios de ruptura democrática en comparación con otros países de la region, recordó Rojas.