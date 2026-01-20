Luis Abinader lamenta accidente de trenes en España; envía condolencias a las víctimas

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El presidente Luis Abinader expresó sus condolencias a nombre de República Dominicana al presidente de España, Pedro Sánchez, y al rey Felipe VI, por el accidente de trenes en ese país europeo que ha dejado, hasta el momento, 40 muertos y 39 heridos

"Nuestros pensamientos están con el pueblo español en este momento de doloroso", dijo el mandatario a través de su cuenta de X, donde también le manifestó su pesar por el hecho a las familias de las víctimas.

El siniestro se produjo cuando un tren de la empresa Iryo, que circulaba entre Málaga y Madrid, descarriló e impactó contra un tren Alvia de la compañía Renfe, que viajaba en sentido contrario entre Madrid y Huelva.

Plan alternativo de transporte

El servicio de alta velocidad entre Madrid y Andalucía tardará varias semanas en recuperarse en su totalidad. Óscar Puente ha asegurado que el "horizonte" para reanudarlo de forma completa es de "en torno al 2 de febrero".

Renfe ha activado un plan alternativo de transporte operativo desde este martes que permitirá operar servicios de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, aunque el tramo entre Villanueva de Córdoba y Córdoba se realizará en autobús, evitando así pasar por el lugar del accidente.

Iberia ha programado, desde este martes y hasta el viernes, un vuelo diario más en cada sentido entre Madrid y Sevilla y Madrid y Málaga, que aumentarán su capacidad en 728 asientos adicionales, 364 en cada ruta, mientras que Air Europa ofrecerá 360 asientos más al día entre Madrid y Málaga, también hasta el viernes.