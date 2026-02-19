Mark Zuckerberg frente al jurado: la polémica sobre la adicción en Instagram y YouTube

Publicado por RFI Creado: Actualizado:

Su comparecencia era muy esperada. Este miércoles 18 de febrero, Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta, fue llamado a declarar ante el tribunal de Los Ángeles, donde se está celebrando un juicio muy seguido contra Meta y Google, acusados de haber diseñado deliberadamente sus respectivas plataformas Instagram y YouTube para que resultaran adictivas para los usuarios más jóvenes.

En una sala abarrotada, frente a los miembros del jurado, Mark Zuckerberg tuvo que responder a las insistentes preguntas del abogado de la demandante, una joven que se registró en Instagram en 2015 cuando solo tenía 9 años, en una época en la que la red social no controlaba la edad de sus usuarios. Esta californiana afirma desde entonces que sus problemas de salud mental son en gran parte el resultado de un uso intensivo de las redes sociales desde la infancia.

Un juicio que podría sentar jurisprudencia

Aunque rechazó las acusaciones de que las plataformas están deliberadamente diseñadas para crear adicción entre los usuarios, especialmente los más jóvenes, el director ejecutivo de Meta reconoció que los controles relacionados con la edad deberían haberse implementado antes. En particular, lamentó que Instagram “tardara en detectar eficazmente a los usuarios menores de 13 años”, a los que se supone que se les prohíbe el acceso, y aseguró que, durante los últimos diez años, se han establecido numerosos controles y restricciones.

Este juicio está siendo objeto de gran atención en Estados Unidos y en todo el mundo, ya que es el primero de este tipo que se celebra, pero también porque su resultado podría sentar jurisprudencia, dado que se han presentado cientos de demandas contra las redes sociales ante los tribunales estadounidenses.

El juicio marca la primera vez que el multimillonario de 41 años se pronuncia sobre la seguridad de sus plataformas, dominantes a nivel mundial, directamente ante un jurado.

Zuckerberg también dijo que Apple y Google, empresas detrás de los sistemas operativos de los teléfonos móviles, deberían implementar la verificación de edad a nivel del dispositivo en vez de dejarla en manos de cada aplicación.

"Hacerlo a nivel del teléfono es mucho más claro que hacerlo por separado en cada aplicación", dijo. "Sería bastante fácil para ellos".

El juicio durará hasta finales de marzo, cuando el jurado decidirá si YouTube, propiedad de Google; e Instagram, de Meta; son responsables de los problemas de salud mental que sufre Kaley G.M., la joven de 20 años residente en California y usuaria activa de redes sociales desde la infancia.

El juicio determinará si Google y Meta diseñaron deliberadamente sus plataformas para fomentar un uso compulsivo entre los jóvenes, perjudicando así su salud mental.

TikTok y Snapchat, también señaladas en la demanda, llegaron a acuerdos confidenciales con la parte demandante antes de que comenzara el juicio.