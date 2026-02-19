Nuevo pasaporte, nueva cédula y nueva licencia: lo que debes saber desde ya

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

En los últimos tiempos, la República Dominicana ha iniciado un ambicioso proceso de modernización de sus documentos de identidad, que incluye un nuevo pasaporte electrónico, una cédula de identidad y electoral renovada y una licencia de conducir con tecnología avanzada, con el objetivo de reforzar la seguridad, agilizar trámites y cumplir con estándares internacionales.

A continuación, te compartimos algunos datos clave sobre estos avances que debes conocer:

Pasaporte electrónico

El nuevo pasaporte electrónico dominicano incorpora tecnología de punta y avanzadas medidas de seguridad biométrica, lo que fortalece la protección de la identidad de los ciudadanos y facilita su movilidad internacional.

De acuerdo a lo explicado por Lorenzo Ramírez, director general de Pasaportes, el documento coloca al país en la misma de ruta de modernización tecnológica, seguridad y transparencia migratoria que siguen las naciones más avanzadas del mundo.

También posee un chip integrado, una hoja de datos en policarbonato multicapa y más de 130 medidas de seguridad. Además, está conectado al Sistema Global de Validación de Pasaportes de la OACI, lo que permitirá a los países miembros confirmar en tiempo récord su legitimidad, reduciendo las inspecciones manuales y facilitando el tránsito de los dominicanos en el mundo.

Asimismo, Lorenzo Ramírez indicó que los nuevos pasaportes tendrán una vigencia de 10 años para los adultos y 5 años para los menores de 18 años, de acuerdo con recomendaciones de la Organización Internacional de Aviación Civil.

Pasaporte electronico

Precisó que a partir de este jueves 19 de febrero iniciarán el proceso de enrolamiento gradual de los usuarios, etapa en la que se capturarán los datos biométricos y personales requeridos para la emisión del pasaporte electrónico a los ciudadanos con citas hábiles, y el despliegue gradual a las oficinas de mayor demanda en Santo Domingo y la Región Norte, hasta abarcar el resto del país, incluyendo los aeropuertos con mayor demanda.

Este proceso se desarrollará de manera escalonada, iniciando con los pasaportes vencidos o que vencen en los próximos seis meses y solicitudes de primera vez.

Además, Ramírez informó sobre inclusión de un servicio de repatriación con una cobertura de hasta US$9,000, que ofrecerá asistencia a los dominicanos en el exterior en caso de fallecimiento. El costo del nuevo documento será de RD$6,700.

Ramírez explicó que ambos pasaportes, mecánico (actual) y electrónico (nuevo), coexistirán al mismo tiempo, hasta tanto culmine el proceso de renovación de la ciudadanía.

Cédula de identidad y electoral

La nueva cédula de identidad y electoral, según detalló Román Jáquez Liranzo, presidente de la Junta Central Electoral (JCE), responde al vencimiento legal y tecnológico del actual documento, emitido hace más de una década, y busca fortalecer la seguridad de la identidad y la soberanía de los datos personales.

El funcionario detalló que las nuevas cédulas serán fabricadas en policarbonato, con una durabilidad promedio de 25 años, e incorporan más de 100 características de seguridad de los niveles visible, encubierto y forense, lo que dificulta su falsificación y manipulación.

Nueva cédula de identidad de la República DominicanaFuente externa

Permitirá validación digital

Jáquez Liranzo indicó, además, que el diseño también integra tecnología de imagen grabada con láser, un Código de Acceso a la Tarjeta (CAN) y una Zona de Lectura Mecánica (MRZ), lo que permitirá la validación digital y el uso del documento como identificación de viaje conforme a estándares internacionales.

El presidente de la JCE destacó que por primera vez la cédula contará con numeración en relieve táctil para facilitar su identificación a personas con discapacidad visual, además de un diseño que equilibra tecnología e identidad nacional, que incluye el mapa del país en tinta óptica variable y un código QR de validación instantánea.

Según el documento, las nuevas cédulas incorporan elementos patrióticos, culturales y medioambientales, como la imagen de Juan Pablo Duarte, la güira y la tambora, la cigua palmera, el larimar y una iconografía validada por el Instituto Duartiano y la Comisión de Efemérides Patrias.

La emisión

La emisión del documento inició el pasado enero de manera controlada y se abrirá de forma general en abril de ese año, tanto en el país como en el exterior.

El proceso concluirá el 31 de marzo de 2027 en el país y en enero de 2028 en el extranjero, momento en que la cédula actual perderá vigencia legal.

Licencia de conducir

Esta iniciativa forma parte del proceso de modernización del sistema nacional de licencias y del fortalecimiento de la seguridad vial en el país. El presidente Luis Abinader será la primera persona en recibirlo, este jueves 26 de febrero de 2026.

El servicio en las dos etapas de expansión aumentará su cobertura de 14 a 32 demarcaciones en el país (las 31 provincias y el Distrito Nacional) y se fortalece la atención en el exterior de 5 a 10 consulados mediante una expansión gradual de sedes consulares, acercando el servicio a los dominicanos en la diáspora. La cobertura total será culminada en los próximos dos meses.

Licencia de conducirFuente externa

Transición del servicio y operativo del 23 al 26 de febrero

Desde el 23 de febrero se ejecuta la transición hacia el nuevo modelo operativo, que incluye el cambio de suplidor, la habilitación de nuevas sedes de atención y ajustes de procesos para elevar la capacidad del sistema y asegurar la continuidad del servicio.

Como parte del despliegue, los días 23, 24, 25 y 26 de febrero se estará operando, emitiendo y renovando licencias exclusivamente al sector choferil público y privado, incluyendo al sector de transporte de masas, con el objetivo de facilitar el acceso, reducir tiempos y fortalecer el orden y la trazabilidad del proceso.

En la primera fase, el servicio estará disponible para el público en general en las siguientes oficinas a partir del lunes 2 de marzo del presente año.

El Intrant informó que la modernización permitirá, además, integrar de forma progresiva a más de un millón de motociclistas que hoy no cuentan con el documento, impulsando la formación y contribuyendo a reducir la siniestralidad vial.

Nuevos lugares y sedes de emisión y renovación de licencias

I FASE:

Gran Santo Domingo

1. Santo Domingo – Multicentro Churchill

Ave. Winston Churchill esq. Ángel Severo Cabral. (4. ° nivel)

2. Santo Domingo Blue Mall

Ave. Winston Churchill esq. Gustavo Mejía Ricart. (3. ° nivel)

3. Distrito Nacional – Punto GOB (Sambil)

Ave. John F. Kennedy esq. Paseo Los Aviadores, Local K-26. (1. ° nivel)

4. Santo Domingo Este – Punto GOB (Megacentro)

Ave. San Vicente de Paúl, entrada Botánica. (1. ° nivel)

5. Santo Domingo Oeste – Punto GOB (Occidental Mall)

Av. Prolongación 27 de Febrero. (1. ° nivel)

6. San Cristóbal – Punto GOB

C/ Privada casi esq. Carretera Sánchez, Madre Vieja Norte. (1. ° nivel)

7. Ministerio de Defensa (Distrito Nacional)

Ave. 27 de Febrero esq. Luperón. (1. ° nivel)

Provincias (RD – Interior)

8. Azua – Carretera Sánchez kilómetro 3, al lado de la Junta Central Electoral. (1. ° nivel)

9. Barahona – C/ Jaime Mota, esquina María Montez núm. 45. (1. ° nivel)

10. Duarte (San Francisco de Macorís) – Ave. Presidente Antonio Guzmán Fernández, Edificio Palmera. (1. ° nivel)

11. La Altagracia (Higüey)– Ave. Altagracia esq. Hugo Eduardo Polanco, Plaza Taveras Center. (3. ° nivel)

12. La Romana – C/ Francisco Richiez esq. Enriquillo, Local Hipermercados Iberia. (2. ° nivel)

13. La Vega – C/ Jiménez Moya esq. Gral. J. Rodríguez, al lado de Pizzarelli. (1. ° nivel)

14. María Trinidad Sánchez (Nagua) – C/ Mercedes Bello esq. Gastón F. Deligne, Eternity Plaza. (1. ° nivel)

15. Monseñor Nouel (Bonao) – C/ Sánchez, Edif. Arsenio Cáceres Jiminian IV. (1. ° nivel)

16. Puerto Plata – C/ Camino Real, Plaza de Caribe Tour. (1. ° nivel)

17. San Juan (SJM) – C/ Independencia, Plaza Comercial y Cultural San Juan, Centro de la Ciudad. (1. ° nivel)

18. Santiago – Ave. Juan Pablo Duarte casi esq. Ave. Salvador Estrella Sadhalá, Bella Terra Mall, Local B5. (1. ° nivel)

19. Valverde Ave. Benito Monción. (1. ° nivel)

Exterior (Consulados/Primera Fase)

20. Miami 1038 Brickell Avenue, Miami, Florida, 33131. (1. ° nivel)

21. New York – 1501 Broadway, Suite 410, New York, NY 10036. (4. ° nivel)

22. Filadelfia Two Penn Center, 1500 John F. Kennedy Blvd., Suite 250, Philadelphia, PA 19102. (2. ° nivel)

23. Boston 891 Centre St, Boston, MA 02130, Estados Unidos.

24. España / Madrid Av. de Brasil #6, CP 28020, Madrid, España.

II FASE: (en los próximos 2 meses)

Locales nacionales:

- San Cristóbal

- Montecristi

- Espaillat

- Dajabón

- Elías Piña

- Santiago Rodríguez

- Monte Plata

- Independencia

- Pedernales

- Monseñor Nouel

- Sánchez Ramírez

- San Pedro de Macorís

- San José de Ocoa

- El Seibo

- Salcedo

- Samaná

- Hato Mayor

- Bahoruco

Exterior (Consulados /Segunda Fase)

- New Jersey

- España / Barcelona

- Puerto Rico

- Bélgica, Bruselas

- ⁠Zurich, Suiza

Puntos GOB:

- Expreso - Santo Domingo Este

- Santiago

- Santo Domingo Norte - Colina Centro