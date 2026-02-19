Puerto digital en RD permitirá conectar con EE. UU. y aumentar capacidad de internet

Publicado por Ninoska Cuevas Creado: Actualizado:

El puerto de intercambio digital para conectividad internacional submarina estará compuesto por dos cables que conectarán la República Dominicana con los Estados Unidos.

La información fue dada a conocer este jueves Cristian Ramos, director de infraestructura global de Google, quien explicó que "este nuevo anillo" permitirá crear dos rutas abiertas, de modo que otros operadores, además de Google, puedan sumarse a la iniciativa y beneficiar al público del país caribeño.

“Creemos que contribuimos a la agenda digital 2030 del gobierno, basándonos en trabajar con una reducción de la latencia y una reducción, una mejora de la resiliencia, y el alcance, que es uno de los objetivos que nos mueve a construir esta iniciativa. Pasar a que tengamos tres veces más cables desde la República Dominicana, conectando a los Estados Unidos diez veces más pares de fibras... Un par de fibras solamente puede transmitir 17,000 millones de videos en alta definición”, manifestó.

Continuó: "Simultáneamente, conectaremos los servicios con dos regiones de Google Cloud en Estados Unidos. Este será el primer anillo directo entre RD y EE. UU., aumentando significativamente la confiabilidad del sistema".

De igual forma, Cristian Ramos destacó que la importancia de esta inversión no solo radica en la conectividad, sino que también genera externalidades positivas, como el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y el apoyo a la economía local.

“Estudios en otros países donde se ha construido infraestructura similar muestran incrementos del PIB superiores al 1.5%”, afirmó el ejecutico de Google.

Una situación frágil

Señaló que actualmente, la República Dominicana cuenta con seis cables submarinos conectandos a varios países del Caribe, pero estos tienen más de 15 años, lo que los coloca en una situación frágil, considerando que su vida útil aproximada es de 25 años.

“Además, de los seis cables existentes, solo uno tiene conexión directa con Estados Unidos, y un par de fibras de ese cable conecta al país con EE. UU., lo que hace crítica la necesidad de reforzar esta conexión”, dijo Ramos.

Pilares del puerto digital

El puerto de intercambio digital específicamente, según precisó, se basan en tres pilares: alcance, confiabilidad y resiliencia.

• Alcance: permitir que más población acceda a servicios y contenido de última generación.

• Confiabilidad: garantizar la continuidad de los servicios para que los usuarios no se vean afectados por fallas.

• Resiliencia: capacidad de recuperación rápida ante cualquier interrupción.

“Estos pilares se aplican bajo tres principios: eficiencia en el uso de recursos energéticos y territoriales, sostenibilidad y apertura de la infraestructura a otros actores del mercado, fomentando alianzas locales”, explicó.

Añadió que el puerto se construirá en la República Dominicana en un edificio de más de 7,000 m² con todos los servicios necesarios, preparado para recibir hasta cuatro cables internacionales, muchos de ellos conectados directamente con Estados Unidos.

"Contará con conexión directa a regiones de Google Cloud en Carolina del Sur y Virginia, mejorando la confiabilidad, resiliencia y reduciendo la latencia mediante almacenamiento de contenido local. Otros operadores también podrán integrarse al puerto de intercambio digital", comunicó el ejecutivo.