La fuerte tormenta que afecta gran parte de los Estados Unidos provocó la cancelación de miles de vuelos en ese país, lo que ha impactado de forma directa las operaciones aéreas con República Dominicana, donde al menos 79 vuelos fueron cancelados desde el sábado y hasta este lunes.

Informaciones suministradas por Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom), señalan que las cancelaciones corresponden a vuelos con origen y destino en Estados Unidos, debido al severo temporal invernal que afecta aeropuertos clave del norte y noreste estadounidense.

En el Aeropuerto Internacional de Las Américas (Aila), Aerodom reportó la suspensión de 28 vuelos desde y hacia Estados Unidos, de los cuales dos estaban programados para el sábado, 14 para este domingo, 11 para hoy y uno para el mañana.

La entidad aeroportuaria indicó además, que varios de los vuelos afectados fueron reprogramados, incluyendo operaciones con destino a Puerto Plata, procedentes de Nueva York, Newark y Charlotte y Carolina del Norte.

Mientras en el Aeropuerto Internacional del Cibao, en Santiago, las autoridades informaron la cancelación de 18 vuelos este domingo, de los cuales 10 tenían previsto arribar al país y 8 salir desde esa terminal aérea.

Dijo que no tienen cancelaciones en los aeropuertos de Samaná y El Higüero, donde las operaciones siguen normales, aunque monitoreadas por las condiciones climáticas en los Estados Unidos.

Aerodom dijo que en el Aeropuerto de Punta Cana, han hecho ajustes y reprogramaciones, pero que no tienen un número oficial de cancelaciones, como en otras terminales.