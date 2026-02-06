Multan a miles en NYC por no quitar nieve

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. Cerca de 2,800 propietarios de viviendas y eastablecimientos comerciales han sido multados por el Departamento de Saneamiento en esta ciudad por no quitar la nieve frente a sus hogares y negocios, despues de la reciente tormenta invernal.

Entre los multados figuran decenas de dominicanos con propiedades en los cinco condados de la Gran Manzana.

Las multas alcanzar hasta $350 dólares por múltiples infracciones; además, la ciudad pide a los residentes que llamen al 311 si ven montones de nieve en las aceras.

Se espera que los propietarios despejen un camino de al menos un metro y medio de ancho con acceso libre a los cruces peatonales. Deben esparcir sal sobre el suelo congelado y palear las paradas de autobús e hidrantes pertinentes, según el DSNY.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional ha emitido una alerta nuevamente de frío extremo para este fin de semana.

Según el NWS, habrá vientos helados bajo cero que podrían alcanzar los -15 grados. Los vientos peligrosamente fríos podrían provocar hipotermia, congelación o incluso la muerte.

La alerta estará vigente desde las 6:00 p. m. de este sábado hasta la 1:00 p. m. del domingo.

Hasta el lunes, el frío extremo continuará con posibles temperaturas bajo cero. Podría haber algunos copos o chubascos de nieve por la mañana.

En algunas de las ciudades en el norte del estado, los funcionarios instan a los neoyorquinos a usar sombrero, capucha, bufanda y a mantener cubiertas las puntas de los dedos, los lóbulos de las orejas y la nariz.