Nieve donde nunca pasaba: Un desierto congelado y playas convertidas en heladeras

El inicio de 2026 trajo consigo un invierno histórico que rompió récords de frío y acumulaciones de nieve en zonas poco acostumbradas a este tipo de fenómenos. Según reportes internacionales, nevadas intensas se registraron en sitios tan diversos como Teotihuacán en México, ciudades costeras de Japón y regiones del sur de Europa, donde las autoridades activaron planes de emergencia ante temperaturas inusualmente bajas.

En México, la sorpresa fue mayor al observarse mantos blancos en áreas arqueológicas como Teotihuacán, un lugar donde la nieve es prácticamente inexistente.

Asimismo en zonas áridas, como el desierto de Arabia Saudita y las playas de Miami, se convirtiendo en un brazo del polo norte.

Los especialistas explican que este invierno extremo está relacionado con la ola de frío global y la alteración de los patrones climáticos debido al calentamiento global. El llamado vórtice polar, combinado con la variabilidad climática, ha intensificado las tormentas y desplazado masas de aire frío hacia latitudes donde normalmente predominan temperaturas más templadas.

El impacto ha sido significativo: además de las imágenes inéditas de paisajes nevados, se reportaron cortes de energía, suspensión de clases y afectaciones económicas en sectores como el turismo y el comercio. En Rusia, incluso se registraron muertes por las bajas temperaturas, lo que ha encendido las alarmas sobre la vulnerabilidad de las poblaciones ante fenómenos extremos.

La comunidad científica insiste en que estos episodios son una señal clara de la crisis climática global. Aunque la nieve pueda parecer pintoresca en lugares donde nunca se había visto, detrás de estas postales se esconde un riesgo creciente para la salud, la seguridad y la economía de millones de personas.