No más multas a ciclistas en NYC por infracciones de tráfico menores

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. El Departamento de Policía de esta ciudad (NYPD) dejará de emitir citaciones penales, a partir del próximo día 27, a los usuarios de bicicletas eléctricas y ciclistas por infracciones de tráfico de bajo nivel.

Miles de dominicanos en los cinco condados conducen de estos aparatos.

El alcalde Zohran Mamdani anunció un amplio conjunto de políticas para poner fin a la aplicación de medidas penales contra los usuarios de bicicletas eléctricas y ciclistas por infracciones de tráfico de bajo nivel, ampliar la capacitación en seguridad para todos los trabajadores de reparto que utilizan bicicletas (eléctricas o convencionales),

Asimismo, mejorar las características de seguridad del sistema Citi Bike y reforzar la rendición de cuentas de las empresas de reparto basadas en aplicaciones.

Se derogará la política del NYPD vigente bajo la administración anterior.

En virtud de dicha política, los ciclistas podían ser acusados penalmente por infracciones menores, como no respetar una señal de alto, lo que los obligaba a comparecer ante un tribunal penal; de no presentarse, corrían el riesgo de recibir una orden de arresto o de ser detenidos.

Ahora, estas infracciones se gestionarán, en cambio, mediante el mismo proceso de citaciones civiles que se aplica a los automovilistas. Este cambio garantiza la rendición de cuentas al tiempo que pone fin a un sistema punitivo que ha supuesto una carga desproporcionada para los neoyorquinos de la clase trabajadora.

Se pondrán en marcha un programa de capacitación en seguridad sólido e integral para los trabajadores de reparto, y colaborarán con el Concejo Municipal para impulsar legislación destinada a abordar las prácticas inseguras de las empresas de aplicaciones de reparto de terceros, prácticas que a menudo incentivan una conducción peligrosa mediante la imposición de tiempos de entrega poco realistas.

Asimismo, la Ciudad buscará obtener la facultad de exigir una capacitación intensiva y obligatoria para aquellos trabajadores de reparto que incurran de manera reiterada en conductas de conducción inseguras.

«Todo neoyorquino que transita por nuestras vías, ya sea conduciendo un vehículo motorizado o una bicicleta, merece ser tratado con equidad.

Al poner fin a las citaciones penales por infracciones de tráfico menores, garantizamos que los ciclistas, incluidos aquellos que nos entregan nuestros alimentos y provisiones, reciban el mismo trato que el resto de los usuarios de la vía pública», declaró el alcalde Mamdani.