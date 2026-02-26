Paredes gana etapa, Rodríguez da el banderazo

Publicado por Gustavo Rodríguez Creado: Actualizado:

El colombiano Wilmer Paredes cerró con un fuerte impulso para sacar una bicicleta de ventaja al pelotón y lograr la segunda etapa de la 47 Vuelta Ciclística Independencia Nacional.

La etapa Santo Domingo-San Cristóbal-Circunvalación Santo Domingo fue de 153 kilómetros y salió desde la. empresa Seaboard Energía Limpia con el banderazo de su gerente general Armando Rodríguez. Paredes paró el reloj en 3 horas justas y 42 segundos. Jason Huertas, del Team La Romana y Álvaro Reyes, completaron el podio. Danielky Cedeño, ganador de la primera etapa, sigue líder de la clasificación general con 5:14.28. Paredes lo secunda a solo cuatro segundos.

Hoy se corre la etapa de montaña, con cierre en Rancho Arriba (San José de Ocoa), la cual podría traer cambios a las clasificación. En la clasificación por equipos, Team Medellín marcha al frente con tiempo acumulado de 15:44.29, seguido del City Bike Miami con 15:46.39.

Rodríguez da banderazo

Armando Rodríguez, gerente general de la empresa Seaboard Energía Limpia, fue el encargado de dar el banderazo de salida de la segunda etapa de la Vuelta Ciclística Independencia Nacional, en el local de la institución.

Wilmer Paredes.

118 ciclistas forman parte de la versión 47 del longevo evento, partiendo desde la empresa Seaboard que tiene dos años participando como patrocinador del evento internacional.

“Estamos muy felices por ser parte de este evento internacional, clasificatorio para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026”, resaltó Rodríguez, quien hizo un llamado para que otras empresas apoyen un deporte tan bonito como el ciclismo. En la actividad estuvieron el presidente de la Federación Dominicana de Ciclismo, Jorge Blas Díaz, de Seaboard también Fernando Geraldino, Wendy Castillo, José Andrés Hermida, Carlos Viguera, José Mateo Solís, Clara Henríquez y Yozdzhan Kadirov, quienes entregaron camisetas en la imposición, tanto como la de Seaboard como de otras empresas e instituciones que son parte del evento, como los Ministerios de Administrativo de la Presidencia, Deportes y Banreservas. “Para nosotros como empresa seguir apoyando el deporte es muy importante”, dijo Rodríguez.