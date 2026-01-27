Multas y sanciones en NYC a propietarios viviendas y negocios por no retirar nieve

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. Los propietarios de viviendas y establecimientos comerciales en esta ciudad, entre ellos figuran miles de dominicanos, están obligados a retirar la nieve de las aceras al menos cuatro pies de ancho y no se debe tirar la misma a la calle, establece la normativa municipal.

El tiempo límite para retirarla depende del momento en que finaliza la nevada. Si es entre las 7:00 a. m. y las 5:00 p. m., debe limpiarse dentro de las próximas 4 horas.

Si concluye entre las 5:00 p. m. y las 9:00 p. m., dentro de las 14 horas. Si es entre las 9:00 p. m. y las 7:00 a. m., la limpieza debe completarse antes de las 11:00 a. m. del día siguiente.

Las autoridades subrayaron que el cumplimiento de estas normas no solo evita sanciones, sino que protege la seguridad de la comunidad durante la temporada invernal.

La multa inicial oscila entre 100 y 150 dólares. Las personas mayores o con alguna discapacidad que tengan dudas o requieran asistencia pueden comunicarse con el 311.

Asimismo, las autoridades recomiendan como medidas de seguridad para remover nieve y hielo para reducir riesgos durante la limpieza, prevenir caídas o lesiones, así como facilitar el tránsito de las personas con discapacidad, adultos mayores y peatones en general, lo siguiente:

Estirarse antes de comenzar; realizar ejercicios suaves de calentamiento ayuda a prevenir lesiones musculares; cubrirse la boca; proteger los pulmones del aire extremadamente frío para evitar complicaciones respiratorias; y evitar el esfuerzo escesivo porque se aumenta la carga sobre el corazón.

Además, palear nieve puede provocar ataques cardíacos, se recomienda descansar con frecuencia y mantenerse hidratado; cambiarse la ropa mojada con regularidad para evitar la pérdida de calor corporal.

Caminar con precaución; avanzar con cuidado sobre superficies resbaladizas y nunca usar las manos para destapar una máquina quitanieves. proteger los servicios públicos; no cubrir bocas de incendio ni en pozos de registro.