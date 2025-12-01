Nieve y lluvia paralizan aeropuertos con cientos de vuelos cancelados

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. Más de 60 millones de estadounidenses, incluido más de un millón de dominicanos, están siendo afectados por la inclemencia del tiempo en este estado y varios otros aledaños con la caída de nieve, lluvia y fuertes vientos, situación que permanecerá por varios días, obligando la cancelación y retrasos de cientos de vuelos aéreos en todo el territorio.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) informa que los neoyorquinos de Staten Island, Westchester y el valle del Hudson recibirán la mayor parte de la lluvia y nieve, al igual que los residentes del noreste de Nueva Jersey.

Tambien en Pensilvania, Connecticut, Washington DC, Virginia, Massachusetts, Rhode Island. Se insta a sus residentes seguir consultando los pronósticos actualizados.

De acuerdo con «AccuWeather», que ofrece pronóstico del tiempo, el aire frío que se expandirá sobre el centro y noreste del país abrirá la puerta a nuevas rondas de nieve, aguanieve y lluvia helada desde principios de esta semana.

Los expertos anticipan afectaciones en rutas terrestres, aeropuertos y actividades de regreso a clases, especialmente en zonas donde aún no se había registrado nieve significativa.

El panorama incluye nevadas desde Kansas hasta Nueva York y Maine, con acumulaciones variables según la intensidad de las tormentas.

Asimismo, el pasado fin de semana unos 1.781 vuelos fueron cancelados en todo USA y 6.645 habían sufrido retrasos, la mayoría debido al mal tiempo que afecta al medio oeste superior de la nación, especialmente en el área de Chicago, según el sitio de rastreo FlightAware.