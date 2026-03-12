Abrir las escuelas a las 6:30 AM genera rechazo entre profesores

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) manifestó su rechazo a la Circular VSTP No. 260-2026 emitida por el Ministerio de Educación, al considerar que pretende asignar responsabilidades al personal docente fuera del horario laboral oficialmente establecido.

En una carta dirigida a las autoridades educativas, el gremio explicó que, aunque reconoce la importancia de garantizar la seguridad de los estudiantes, las medidas administrativas deben respetar el marco jurídico vigente y las competencias normativas.

La ADP recordó que la Ley General de Educación No. 66-97 y las Ordenanzas Nos. 01-2014 y 02-2019 regulan la organización de la jornada escolar y las funciones del personal docente, por lo que una circular administrativa no puede modificar ni contradecir disposiciones de mayor rango.

El sindicato solicitó revisar y dejar sin efecto cualquier interpretación de la Circular que implique adelantar el horario laboral o imponer responsabilidades fuera del tiempo oficial de trabajo, reafirmando que la protección de los estudiantes debe garantizarse sin vulnerar los derechos del magisterio.