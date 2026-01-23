Nueva Jersey declara estado de emergencia y restricciones en carreteras por tormenta

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

La gobernadora de Nueva Jersey, la demócrata Mikie Sherill, decretó este viernes el estado de emergencia ante el paso de la gran primera tormenta invernal este fin de semana, que dejará temperaturas gélidas.

"Quiero dejar claro que esta no es una tormenta común y corriente", dijo Sherrill, quien recordó que Nueva Jersey no afronta una tormenta similar desde hace una década y puede dejar en algunas zonas hasta 18 pulgadas de nieve (45,7 cm).

El estado de emergencia entra en vigor en los 21 condados del territorio a las cinco de la tarde del sábado, hora local.

Sherrill, en su cuarto día como gobernadora, también anunció en conferencia de prensa junto a otros funcionarios de su nueva administración restricciones a la circulación de vehículos comerciales en las carreteras interestatales.

El vecino estado de Nueva York también anunció hoy el estado de emergencia y ya suman al menos 15 jurisdicciones que han dado ese paso antes de la tormenta, lo que les permite agilizar la movilización de recursos y prepararse para el fenómeno invernal.

"La acumulación significativa de nieve y hielo, junto con condiciones de congelación, pueden crear situaciones resbaladizas y peligrosas en las carreteras afectadas, particularmente durante los períodos de precipitación más intensa", advierte la orden ejecutiva de Sherrill, que instó a los residentes del estado a permanecer en sus hogares.

Cerca de 230 millones de personas en casi 50 estados se verán expuestas a los efectos del temporal, que se formó en las Montañas Rocosas y avanza por el sur y el medio oeste del país; se prevé que alcance la costa este entre el sábado y el domingo y amenazado con causar caída del tendido eléctrico así como de árboles, cancelaciones y retrasos de vuelos, carreteras peligrosas y cierre de escuelas.