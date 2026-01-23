Tétricos pronósticos sobre el tiempo para 30 estados en USA; más de dos millones dominicanos seguirán azotados

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

NUEVA YORK.- Tétricos pronósticos vienen haciendo diferentes agencias en los Estados Unidos sobre el frío ártico y las múltiples pulgadas de nieve que afectaran 30 estados en territorio estadounidense a partir de este viernes.

Más de dos millones de dominicanos, entre otras etnias, residentes entre Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut, Pensilvania, Washington D.C., Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Norte y Sur, Massachusetts y Rhode Island, entre otros, seguirán siendo azotados por la inclemencia del tiempo.

Los quisqueyanos que piensen viajar a la Gran Manzana y otras aledañas deben venir bien preparados con vestimentas fuertes de invierno para enfrentar el frío gélido a partir de este fin de semana.

Los meteorólogos hacen un llamado a los residentes a prepararse para otra ronda de nieve, quizás 18 en NYC, a medida que el periodo del frío intenso del invierno continúa, informa el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

El pronóstico es que las temperaturas desciendan a los 14°F durante la mayoría de los días por venir.

Las sensaciones térmicas más frías podrían caer por debajo de -50 ºF (-46 ºC) en las Llanuras del Norte, que se encuentran en el centro del país, abarcando estados como Montana, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Wyoming, Nebraska, Kansas, Colorado, Oklahoma, Texas y Nuevo México, y extendiéndose hacia Canadá, dijo el Servicio Meteorológico Nacional.

La tormenta invernal será de amplio espectro y afectarás más de 150 millones de habitantes y por eso se ha emitido una alerta a nivel nacional para tomar las previsiones correspondientes. Se esperan apagones, congelación en las tuberías del acueducto, carreteras heladas, recomiendan a las personas tener focos, abastecerse de alimentos y proteger sus mascotas, entre otras advertencias.

Los pronósticos señalan que habrá precipitaciones de una combinación de lluvia helada, aguanieve, nieve y ráfagas de aire glacial y los daños, especialmente en áreas que reciben una gran cantidad de hielo, podrían rivalizar con los de un huracán.

Según el pronóstico de AccuWeather, la situación se presentará muy sweria. Hay advertencia de que la ciudad de Búfalo, al norte del estado de NY, se coronará como más nieve en el país, con un pronóstico de 90 a 100 pulgadas (2,28 a 2,54 m), cerca de su promedio histórico, precisa.

Asimismo, la agencia de gestión de emergencias de la Gran Manzana advierte sobre “condiciones peligrosas que amenazan la vida de cualquier persona que no tenga ropa y equipo de invierno adecuados al aire libre o calefacción confiable en interiores de los apartamentos”.

Está animando a los residentes a limitar el tiempo al aire libre y averiguar cómo están sus vecinos y amigos. Médicos y meteorólogos recuerdan que las temperaturas extremas son peligrosas, sobre todo para ancianos y niños.

La hipotermia es una condición en la que la temperatura corporal baja peligrosamente, por debajo de los 95°F (35°C), cuando el cuerpo pierde calor más rápido de lo que lo produce.

Los equipos de saneamiento de la Gran Manzana

trabajarán para limpiar la nieve de las escaleras, cruces peatonales y otras áreas por donde pasan los transeúntes a diario, además, regar cientos de toneladas de sal en las vías.

Se hizo un llamado a los propietarios de edificios a tomar medidas para evitar que las tuberías del agua se congelen.

Se prevé suspensión y retraso de vuelos de aviones con origen o destino a los aeropuertos John F. Kennedy, LaGuardia en NY, y el Newark-Nueva Jersey, entre otros, debido a las malas condiciones del tiempo, según datos de FlightAware.

Las actualizaciones del clima pueden consultarse en https://www.accuweather.com/es/us/new-york/10021/daily-weather-forecast/34972, en el portal del National Weather Service (NWS-NY) en https://x.com/NWSNewYorkNY.

También en el portal de Clima Severo en NYC en www.nyc.gov/snow o llamar al 311.