Nueva York se suma a varios estados permiten suicidio asistido

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. La gobernadora de este estado, Kathy Hochul, promulgó el pasado fin de semana la ley del suicidio médicamente asistido para personas. Entrará en vigor en seis meses.

NY se suma a los estados donde impera la Ley: Nueva Jersey, Delaware, California, Washington, Oregón, Montana, Vermont, Colorado, Distrito de Columbia, Hawái, Maine, Nuevo México e Illinois (a partir de septiembre 2026).

Más de 1.5 millones de dominicanos residen en estos lugares del territorio estadounidense.

Las personas mayores de 18 años podrán solicitarlo. La Ley de Asistencia Médica para Morir (o Ley de Eutanasia) regula el derecho de pacientes adultos con enfermedades incurables, terminales o padecimientos insoportables a solicitar inmolarse de forma voluntaria.

Para ponerle fin a su vida de forma voluntaria y digna, garantizando la exención de responsabilidad penal a los profesionales sanitarios y protegiendo el derecho a la objeción de conciencia, se deben llenar los siguientes requisitos:

El solicitante debe ser mayor de edad, padecer una enfermedad grave e incurable o un sufrimiento crónico e imposible, y actuar con pleno consentimiento informado y reiterado.

Se requiere la evaluación de dos médicos y un jurista para garantizar que se cumplan los requisitos legales. Se incluye tanto la administración directa de una sustancia por parte del profesional como la prescripción de medicación para que el paciente la autoadministre.

Se permite solicitar la asistencia a través de un documento de voluntades anticipadas si el paciente ya no es capaz de decidir por sí mismo. Se respeta el derecho a la objeción de conciencia de los médicos y personal sanitario que no deseen participar. Con esta ley se busca evitar el sufrimiento y respetar la autonomía del paciente.

Actualmente, 40 estados prohíben afirmativamente el suicidio asistido e imponen sanciones penales a cualquiera que ayude a otra persona a poner fin a su vida.

La Corte Suprema de los Estados Unidos resumió el consenso diciendo:

“En casi todas las democracias occidentales es un delito ayudar a un suicidio. Las prohibiciones del suicidio asistido en los estados no son innovaciones. Más bien son expresiones duraderas del compromiso de los estados con la protección y preservación de toda vida humana”.