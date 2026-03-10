Padres dominicanos en NYC, con hijos de dos años, se beneficiarán de cuidado infantil gratis

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. Cientos de padres de familias dominicanas, entre otras etnias, con hijos de dos años en esta ciudad, se beneficiarán gratis del programa infantil 2-K, durante su primera etapa, que iniciará en septiembre próximo.

La ciudad comenzará a favorecer los siguientes distritos escolares: El número 6, que comprende los vecindarios de Inwood, Washington Heights y Hamilton Heights, en el Alto Manhattan, donde residen cientos de familias dominicanas, entre otras etnias.

Asimismo, el número 10, con los sectores de Fordham, Belmont, Norwood, Morris Heights, Van Cortlandt Village y Kingsbridge, en El Bronx, donde también residen cientos de familias dominicanas, entre otras etnias.

Además, los números 18 y 23, que abarcan los vecindarios de Canarsie, Remsen Village, Brownsville y Ocean Hill, en Brooklyn, donde residen en menor proporción familias dominicanas, entre otras etnias.

También, el número 27, con los barrios de Ozone Park, South Ozone Park, Richmond Hill, Howard Beach, Woodhaven y Rockaways, en Queens, con decenas de familias quisqueyanas residiendo, entre otras etnias.

La gobernadora Kathy Hochul destinó 73 millones de dólares para financiar aproximadamente 2,000 plazas durante el primer año del programa. El año siguiente, el estado planea aportar 425 millones para ampliar el programa a 12,000 plazas en los cinco distritos.

“Para criar a un niño se necesita todo un pueblo y un gobierno municipal dispuesto a intervenir y afrontar de frente la crisis del cuidado infantil”, dijo el alcalde Zohran Mamdani.

Un informe de la organización Women In Need (WIN) señala que casi el 80 % de las mujeres en NYC enfrentan interrupciones laborales por el cuidado infantil, lo que deriva en inseguridad alimentaria o problemas de vivienda.

“Sin acceso a cuidado infantil consistente, las familias no pueden trabajar para pagar el alquiler ni cumplir con los requisitos laborales para recibir beneficios”, señala el informe.

El cuidado en centros para un solo bebé llegó a costar, en promedio, unos 26 mil dólares al año, una cifra que resulta inalcanzable para muchas familias de ingresos bajos.