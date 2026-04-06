A partir del 1 de abril, los elegibles para cupones de alimentos en EUA

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. A partir del pasado miércoles 1, entró en vigor en los Estados Unidos la ampliación de los requisitos laborales para acceder a la asistencia en el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria -SNAP- (cupones de alimentos), establece la Gran Ley Hermosa (OBBBA), firmada por el presidente Donald Trump.

Se restringe la elegibilidad de los no ciudadanos y se modificó el monto de la ayuda que los hogares pueden recibir para la asistencia alimentaria. Miles de dominicanos figuran entre los afectados.

Además, el estatuto transfirió parte de los costos administrativos de SNAP a los estados, al establecer un nuevo requisito de contrapartida. La ley redujo del 50 % al 25 % el monto que el Departamento de Agricultura de EUA (USDA) puede pagar a una agencia estatal por los costos administrativos derivados de su gestión del programa SNAP, a partir del año fiscal 2027.

En cuanto a los requisitos laborales, la ley estableció que los adultos hábiles para trabajar, que no tengan dependientes y estén entre los 18 y 64 años, deben trabajar al menos 80 horas mensuales, capacitación o voluntariado para mantener sus beneficios.

El incumplimiento durante tres meses en un período de tres años se traduciría en la pérdida de los beneficios.

Se mantiene la elegibilidad para aquellos individuos que residen en EE. UU. y son: (1) ciudadanos o nacionales de EE. UU.; (2) residentes permanentes legales, con ciertas excepciones; (3) extranjeros que son cubanos o haitianos.

La cantidad de 41,7 millones de estadounidenses reciben beneficios mensuales del programa SNAP. De esa cantidad, 2,93 millones residen en el estado de NY, y de esta última cantidad, alrededor de 1,8 millones de beneficiarios residen en la Gran Manzana.