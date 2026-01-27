Qué está pasando en Minneapolis tras los tiroteos de agentes del ICE y protestas ciudadanas

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La ciudad se encuentra en el centro de la atención nacional tras los recientes tiroteos vinculados a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El primero ocurrió el 24 de enero de 2026, cuando un agente disparó contra un hombre de 37 años, provocando su muerte. Aunque las autoridades aseguraron que estaba armado, videos de testigos contradicen esa versión, generando indignación y acusaciones de uso excesivo de la fuerza.

Las calles de Minneapolis se transformaron en escenario de protestas masivas, donde miles de ciudadanos exigieron justicia y el fin de las operaciones del ICE en el estado. La situación se tornó caótica cuando las fuerzas de seguridad utilizaron gases lacrimógenos para dispersar a la multitud, lo que aumentó la tensión y la violencia en las manifestaciones.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, calificó la actuación de los agentes como “repugnante” y pidió la suspensión inmediata de las operaciones del ICE, acusando a la agencia de actuar con violencia y falta de preparación. Por su parte, el alcalde Jacob Frey destacó la determinación de los manifestantes, quienes salieron a las calles pese a las temperaturas extremas de -23 grados.