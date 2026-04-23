Precios de productos en camino encarecer en USA

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. Miles de productos de uso diario en Estados Unidos están en camino de encarecer, y otros ya han aumentado de precios como efecto de la guerra en Medio Oriente.

Más de dos millones de dominicanos residen en territorio estadounidense, entre otras etnias, están sufriendo el alza.

Para las familias hispanas en EUA, que ya destinan una proporción mayor de sus ingresos a cubrir gastos esenciales, el impacto en el bolsillo es cada vez más difícil de ignorar, destaca el periodico neoyorkino "El Diario”, en su edición de este miércoles 22.

La gasolina común también sigue al alza; la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) reportó que la inflación en territorio estadounidense saltó de 2.4% en febrero a 3.3% en marzo, impulsada por precios por encima de $4.00 dólares por galón en varios estados y sobre los cinco dólares el galon de gasoil.

El combustible para aviones representa entre el 20% y el 30% de los costos operativos de una aerolínea. Antes de la ofensiva en Irán costaba $2.50 dólares por galón; al 31 de marzo ya marcaba $4.64 dólares, según datos del grupo Airlines for America.

Asimismo, subirán de precios, entre un 20% y un 30%, los preservativos Durex, Trojan, ONE Condoms, Trustex, NuVo, Fantasy, Night Light y Satin Oral Dams que la compañía Karex, con sede en Malasia, fabrica para marcas estadounidenses líderes.

La compañía es uno de los mayores fabricantes de condones del mundo, con una producción anual superior a los 5,000 millones de unidades, pero enfrenta una grave escasez de materias primas esenciales porque el conflicto bélico perturba el transporte marítimo global y el suministro de materias primas clave.

Los petroquímicos derivados del crudo se usan en miles de productos cotidianos; en ropa con fibras sintéticas, envases plásticos, cosméticos, medicamentos básicos, lentes de contacto y juguetes.

Casi el 52% de las empresas fabricantes de productos plásticos ya reportan aumentos en el costo de sus materias primas superiores al 30%.

Otros artículos como los teclados de computadora, el pintalabios, las raquetas de tenis, los pijamas, las lentes de contacto blandas, los detergentes, la goma de mascar, el calzado, los crayones, la crema de afeitar, las almohadas, la aspirina, las dentaduras postizas, la cinta adhesiva, los paraguas y las cuerdas de nylon para guitarra, entre otros tantos.

Esta desaceleración ha interrumpido el flujo de productos derivados del petróleo, incluidos los plásticos y el caucho.

Los productos petroquímicos que provienen del petróleo y del gas natural se utilizan en más de 6,000 bienes de consumo, según el Departamento de Energía de USA.

El encarecimiento en el precio de la gasolina y los boletos de avión es solo la punta del iceberg entre las consecuencias del cierre del Estrecho de Ormuz.