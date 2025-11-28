“Pronto narcos Venezuela serán apresados por tierra”

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Miami.- EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, avisó ayer, jueves, que las Fuerzas Armadas “empezarán muy pronto” a “detener” a los “narcotraficantes de Venezuela” por tierra, al considerar que ya han sido un éxito las operaciones militares en el mar.

“Probablemente han notado que las personas ya no quieren entregar (las drogas) por mar, y empezaremos a detenerlos por tierra. Además, por tierra es más fácil, pero eso va a comenzar muy pronto. Les advertimos de que dejaran de enviar veneno a nuestro país”, declaró Trump.

El mandatario, quien no detalló en qué consistirían las acciones en tierra, destacó desde Florida los ataques en el Caribe y en el Pacífico, donde las fuerzas estadounidenses han matado a más de 80 personas al destruir más de 20 lanchas supuestamente ligadas al narcotráfico, en su mayoría de Venezuela, desde el 1 de septiembre.

“En semanas recientes, ustedes han estado trabajando para detener a los narcotraficantes de Venezuela, de los que hay muchos. Por supuesto, ya no hay muchos viniendo por mar”, dijo el presidente a los elementos del Ejército. El jefe de Estado justificó los bombardeos al señalar que los supuestos narcotraficantes de Venezuela “están mandando su veneno a Estados Unidos, donde matan a miles de personas al año". “Pero vamos a encargarnos de la situación. Ya estamos haciendo un montón. Casi la hemos detenido. Ya hemos detenido el 85 % (del flujo) por mar”, indicó. Sus declaraciones ocurren en medio de la creciente tensión entre Venezuela y Estados Unidos, que desde el 16 de noviembre desplegó en el Caribe el USS Gerald R. Ford, su mayor portaaviones, y el lunes declaró como terrorista a la organización Cartel de los Soles, que vincula con el gobernante venezolano, Nicolás Maduro.

Maduro pide a fuerza aérea estar en alerta.-

En tanto, Maduro se dijo este jueves confiado en la victoria en caso de que su país se declare como “república en armas”, en un contexto marcado por la tensión con EE.UU. a raíz de su despliegue militar, visto por el gobernante como una “amenaza” para sacarlo del poder, y ordenó a los miembros de la fuerza aérea estar “alertas y listos".

“Les pido estar siempre imperturbables en su serenidad, alertas, listos y dispuestos a defender nuestros derechos como nación, como patria libre y soberana, y sé que jamás le fallarán a Venezuela, sé que Venezuela cuenta con ustedes”, dijo Maduro, ataviado con un traje verde olivo y una gorra roja.

En un acto por el 105 aniversario de la Aviación Militar Bolivariana, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Maduro señaló que, desde hace 17 semanas, fuerzas extranjeras que tachó de “imperialistas amenazan continuamente con alterar la paz” en el Caribe, en Venezuela.