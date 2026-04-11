Protestan en Nueva York contra alcalde por no cumplir promesas

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Nueva York. EFE.

Al cumplirse 100 días de su gobierno, el alcalde de Nueva York, el socialdemócrata Zohran Mamdani enfrentó ayer las protestas de quienes se oponen al aumento de impuestos a los propietarios de viviendas y a los negocios, así como a los recortes en servicios.

Una coalición de organizaciones de vivienda pública y privada, entre otros grupos, acudieron hasta la Alcaldía y gritaron “Mamdani, nos ha fallado, cumpla sus promesas".

El alcalde exigió recortes de presupuesto a agencias locales del 1.5 % a 2.5 % para afrontar déficit de US 5,400 millones, y los manifestantes denuncian que eso afecta servicios públicos.