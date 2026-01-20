Quiénes son los tres cardenales que desafían la política exterior de Donald Trump

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Tres de las voces más influyentes de la Iglesia católica en Estados Unidos han sorprendido con un comunicado conjunto en el que piden una “política exterior genuinamente moral” para su país. Se trata de los cardenales Blase J. Cupich, Robert McElroy y Joseph W. Tobin, todos ellos líderes de arquidiócesis estratégicas y cercanos al papa Francisco.

Blase J. Cupich – Arzobispo de Chicago

Nombrado cardenal en 2016 por el papa Francisco.

Reconocido por su postura progresista y su defensa de la justicia social.

Chicago es una de las arquidiócesis más grandes del país, lo que convierte a Cupich en una figura clave dentro de la Iglesia estadounidense.

Robert McElroy – Arzobispo de Washington

Elevado al cardenalato en 2022.

Conocido por su compromiso con los derechos humanos, la migración y la inclusión.

Como líder de la arquidiócesis de la capital, su voz tiene un fuerte impacto en los debates políticos nacionales.

Joseph W. Tobin, C.Ss.R. – Arzobispo de Newark

Cardenal desde 2016, perteneciente a la Congregación del Santísimo Redentor (Redentoristas).

Ha defendido la solidaridad con los inmigrantes y la apertura de la Iglesia hacia comunidades marginadas.

Newark, en Nueva Jersey, es un centro neurálgico de migración y diversidad, lo que refuerza la relevancia de su liderazgo.

El peso de su pronunciamiento

El comunicado, que menciona a Venezuela, Ucrania y Groenlandia, se interpreta como una crítica directa a la belicosidad del presidente Donald Trump en materia internacional. La intervención conjunta de tres cardenales de diócesis estratégicas marca un hecho poco común y refleja la preocupación de la Iglesia por el rumbo de la política exterior estadounidense.